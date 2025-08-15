Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 11:12

Советский паштет, от которого гости просят добавку — рецепт с птицефабрики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В старых номерах журнала «Крестьянка» можно было найти не только советы по хозяйству, но и настоящие кулинарные сокровища. Один из таких — рецепт сытной закуски. Это простое, но удивительно вкусное блюдо когда-то ставили на праздничный стол с особой гордостью.

Ингредиенты

  • печень — 1 кг
  • лук репчатый — 300 г
  • яйца — 10 шт.
  • сливочное масло — 400 г
  • соль — по вкусу

Как приготовить:

  1. Печень нарежьте брусочками, лук — полукольцами. Разогрейте сковороду с маслом.
  2. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте печень, слегка подрумяньте и залейте сырыми яйцами.
  3. Дайте массе остыть, пропустите через мясорубку, посолите по вкусу и снова немного обжарьте.
  4. Выложите паштет на тарелку, придайте форму и украсьте зеленью, варёным яйцом или соленьями.

Паштет получается нежным, ароматным и отлично сочетается с хрустящими тостами или ломтиками черного хлеба. В советские годы он был частым гостем на семейных застольях, а сегодня может стать вашей любимой домашней закуской.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
