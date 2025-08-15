Советский паштет, от которого гости просят добавку — рецепт с птицефабрики

В старых номерах журнала «Крестьянка» можно было найти не только советы по хозяйству, но и настоящие кулинарные сокровища. Один из таких — рецепт сытной закуски. Это простое, но удивительно вкусное блюдо когда-то ставили на праздничный стол с особой гордостью.

Ингредиенты

печень — 1 кг

лук репчатый — 300 г

яйца — 10 шт.

сливочное масло — 400 г

соль — по вкусу

Как приготовить:

Печень нарежьте брусочками, лук — полукольцами. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте печень, слегка подрумяньте и залейте сырыми яйцами. Дайте массе остыть, пропустите через мясорубку, посолите по вкусу и снова немного обжарьте. Выложите паштет на тарелку, придайте форму и украсьте зеленью, варёным яйцом или соленьями.

Паштет получается нежным, ароматным и отлично сочетается с хрустящими тостами или ломтиками черного хлеба. В советские годы он был частым гостем на семейных застольях, а сегодня может стать вашей любимой домашней закуской.

Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.