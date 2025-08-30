Соте из баклажанов на зиму! Ароматные брусочки в томатной заливке! Этот рецепт стал настоящей классикой в нашей семье — готовлю его практически каждый год! Это соте получается невероятно ароматным и насыщенным.
Ингредиенты
- Баклажаны — 1,5 кг
- Помидоры — 1,2 кг
- Перец сладкий — 1 кг
- Морковь — 800 г
- Масло растительное — 100 мл
- Соль — 1 ст. л. с горкой
- Сахар — 3 ст. л. (регулируйте по сладости томатов)
- Уксус 9% — 50 мл (по желанию)
Приготовление
- Баклажаны нарежьте брусочками (можно использовать кухонный комбайн). Помидоры — крупными дольками, морковь натрите на крупной терке, перец нарежьте средними кусочками. На дно толстостенной кастрюли налейте масло, выложите слой помидоров, слегка посолите. Сверху распределите все остальные овощи.
- Готовьте на умеренном огне до выделения сока из томатов. Добавьте оставшуюся соль и сахар, после закипания тушите под крышкой 40 минут, периодически помешивая. Если используете уксус, добавьте за 5 минут до готовности.
- Горячее соте разложите по стерильным банкам, закатайте. Переверните на крышки и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте. Выход: около 4 литров.
Этот салат прекрасно хранится даже без уксуса благодаря естественной кислотности томатов. Подавайте его как самостоятельную закуску или как гарнир к мясным блюдам. Приятных заготовок!
