30 августа 2025 в 08:00

Соте из баклажанов на зиму! Ароматные брусочки в томатной заливке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соте из баклажанов на зиму! Ароматные брусочки в томатной заливке! Этот рецепт стал настоящей классикой в нашей семье — готовлю его практически каждый год! Это соте получается невероятно ароматным и насыщенным.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 1,5 кг
  • Помидоры — 1,2 кг
  • Перец сладкий — 1 кг
  • Морковь — 800 г
  • Масло растительное — 100 мл
  • Соль — 1 ст. л. с горкой
  • Сахар — 3 ст. л. (регулируйте по сладости томатов)
  • Уксус 9% — 50 мл (по желанию)

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте брусочками (можно использовать кухонный комбайн). Помидоры — крупными дольками, морковь натрите на крупной терке, перец нарежьте средними кусочками. На дно толстостенной кастрюли налейте масло, выложите слой помидоров, слегка посолите. Сверху распределите все остальные овощи.
  2. Готовьте на умеренном огне до выделения сока из томатов. Добавьте оставшуюся соль и сахар, после закипания тушите под крышкой 40 минут, периодически помешивая. Если используете уксус, добавьте за 5 минут до готовности.
  3. Горячее соте разложите по стерильным банкам, закатайте. Переверните на крышки и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте. Выход: около 4 литров.

Этот салат прекрасно хранится даже без уксуса благодаря естественной кислотности томатов. Подавайте его как самостоятельную закуску или как гарнир к мясным блюдам. Приятных заготовок!

Ранее мы делились рецептом закатки из свеклы на зиму. Одна банка — и на столе ароматный борщ!

баклажаны
домашние заготовки
закатки
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
