Сооснователь Pink Floyd Уотерс отверг обвинения в восхвалении нацизма Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс отверг обвинения в восхвалении национал-социализма

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс в Twitter отверг обвинения в восхвалении национал-социализма и разжигании ненависти, возникшие после его выступления в Берлине, где он появился в своем обычном образе диктатора с повязкой на руке. Полиция Берлина начала расследование этого инцидента.

Мое недавнее выступление в Берлине вызвало ложные нападки со стороны тех, кто хочет очернить и заставить меня замолчать, потому что не согласен с моими политическими взглядами и моральными принципами. Элементы моего выступления, которые были поставлены под сомнение, совершенно четко выражают протест против фашизма, несправедливости и фанатизма во всех его формах, — написал музыкант.

Он также отметил, что образ, который использует во время исполнения песни «In the Flesh» с альбома «The Wall», стал основой для его концертных выступлений уже много десятков лет.

В феврале основатель Pink Floyd выступил на заседании Совбеза ООН. Он отдельно обратился к президентам США, России, Украины, а также к руководству НАТО и ЕС с призывом сесть за стол переговоров и заключить перемирие. Уотерс подчеркнул, что военные действия на Украине должны быть прекращены немедленно, без всяких «но» и «если».