«Никаких но и если»: основатель Pink Floyd потребовал перемирия на Украине Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс призвал договориться о прекращении огня на Украине

Фото: AP/TASS

Роджер Уотерс

Один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал на заседании Совета Безопасности ООН немедленно договориться о прекращении огня на Украине, передает ТАСС. Он отдельно обратился к президентам США, России, Украины, а также к руководству НАТО и ЕС с требованием сесть за стол переговоров и заключить перемирие.

Мы растили дочерей и сыновей не для того, чтобы они стали пушечным мясом для ваших пушек. По нашему мнению, единственный разумный путь действий сегодня — это немедленное перемирие на Украине. Никаких «но», никаких «если», — сказал Уотерс.

Ранее Уотерс назвал США наибольшим злом в мире. Он подчеркнул, что «полностью подконтрольные» американские СМИ накачивают людей различными нарративами, например о том, что Россия и Китай «плохие», а США — «хорошие». После этого музыкант попал в список сайта «Миротворец», который сам он назвал Kill list (расстрельный список).

Совет Безопасности ООН был назначен на 8 февраля по просьбе российской делегации. На встрече планировалось обсудить перспективы мирного урегулирования украинского кризиса.