Солянка из минтая с маслинами и корнишонами: в тысячу раз вкуснее ухи. Насыщенный, ароматный суп с ярким балансом кислинки, солености и нежности рыбы. Идеальное блюдо для холодного дня, которое согреет и порадует глубиной вкуса.
Ингредиенты
- Филе минтая, трески или судака — 400 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Корнишоны — 2 шт.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Маслины без косточек — 80 г
- Каперсы — 1 ст. л.
- Лимон — 1/2 шт.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Перец чёрный горошком — 5 шт.
- Зелень петрушки — для подачи
- Вода — 1,5 л
Приготовление
- Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте томатную пасту, готовьте 2 минуты. Огурцы нарежьте кубиками, добавьте к овощам, тушите 5 минут. Залейте водой, доведите до кипения.
- Рыбу нарежьте кубиками, опустите в бульон. Варите на медленном огне 10 минут. За 3 минуты до готовности добавьте маслины, каперсы, лавровый лист и перец. Подавайте с долькой лимона и зеленью.
Совет: для насыщенного вкуса используйте вместо воды рыбный бульон.
