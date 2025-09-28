Солянка из минтая с маслинами и корнишонами: в тысячу раз вкуснее ухи

Солянка из минтая с маслинами и корнишонами: в тысячу раз вкуснее ухи. Насыщенный, ароматный суп с ярким балансом кислинки, солености и нежности рыбы. Идеальное блюдо для холодного дня, которое согреет и порадует глубиной вкуса.

Ингредиенты

Филе минтая, трески или судака — 400 г

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Корнишоны — 2 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Маслины без косточек — 80 г

Каперсы — 1 ст. л.

Лимон — 1/2 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Перец чёрный горошком — 5 шт.

Зелень петрушки — для подачи

Вода — 1,5 л

Приготовление

Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте томатную пасту, готовьте 2 минуты. Огурцы нарежьте кубиками, добавьте к овощам, тушите 5 минут. Залейте водой, доведите до кипения. Рыбу нарежьте кубиками, опустите в бульон. Варите на медленном огне 10 минут. За 3 минуты до готовности добавьте маслины, каперсы, лавровый лист и перец. Подавайте с долькой лимона и зеленью.

Совет: для насыщенного вкуса используйте вместо воды рыбный бульон.

