28 сентября 2025 в 10:00

Солянка из минтая с маслинами и корнишонами: в тысячу раз вкуснее ухи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Солянка из минтая с маслинами и корнишонами: в тысячу раз вкуснее ухи. Насыщенный, ароматный суп с ярким балансом кислинки, солености и нежности рыбы. Идеальное блюдо для холодного дня, которое согреет и порадует глубиной вкуса.

Ингредиенты

  • Филе минтая, трески или судака — 400 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Корнишоны — 2 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Маслины без косточек — 80 г
  • Каперсы — 1 ст. л.
  • Лимон — 1/2 шт.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Перец чёрный горошком — 5 шт.
  • Зелень петрушки — для подачи
  • Вода — 1,5 л

Приготовление

  1. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте томатную пасту, готовьте 2 минуты. Огурцы нарежьте кубиками, добавьте к овощам, тушите 5 минут. Залейте водой, доведите до кипения.
  2. Рыбу нарежьте кубиками, опустите в бульон. Варите на медленном огне 10 минут. За 3 минуты до готовности добавьте маслины, каперсы, лавровый лист и перец. Подавайте с долькой лимона и зеленью.

Совет: для насыщенного вкуса используйте вместо воды рыбный бульон.

Ранее мы готовили сливочный минтай под сырной шапочкой! Нежнейшая рыбка в соусе.

