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01 августа 2025 в 08:04

Соленые помидоры в банке как бочковые. Самый лучший рецепт на зиму!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соленые помидоры как из бочки — проще не бывает! Нет ничего вкуснее, чем хрустящие соленые помидорчики, пахнущие укропом и чесноком. Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет получить вкус настоящих бочковых помидоров, но в удобной банке. Всего несколько простых ингредиентов — и через неделю вы сможете наслаждаться потрясающей закуской, которая идеально дополнит любое блюдо.

  1. Подготовьте помидоры — лучше всего подойдут плотные сливки или черри (около 1 кг). Тщательно промойте и просушите их. Сделайте несколько проколов зубочисткой у плодоножки, чтобы помидоры не лопнули.

  2. На дно чистой 3-литровой банки уложите специи: 3-4 зонтика укропа, 5-6 зубчиков чеснока (можно разрезать пополам), небольшой лист хрена, 2-3 листа смородины, небольшой стручок чили (по желанию), 5-6 горошин душистого перца, 2 бутона гвоздики, лавровый лист и маленький кусочек корицы.

  3. Плотно уложите помидоры в банку, перекладывая их оставшимися веточками укропа и чесноком.

  4. Приготовьте рассол: в литре воды растворите 70 г соли и 20 г сахара. Доведите до кипения, затем полностью остудите.

  5. Залейте помидоры холодным рассолом, накройте марлей и оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня. Затем закройте капроновой крышкой и уберите в холодильник или погреб.

Через неделю помидоры будут готовы. Они получаются в меру солеными, ароматными и хрустящими — точь-в-точь как из дубовой бочки!

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помидоры
соленья
домашние заготовки
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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