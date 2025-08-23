Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Соленые перцы на зиму: пошаговый рецепт обалденной закуски к застолью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соленые перцы на зиму — это пикантная хрустящая закуска с насыщенным вкусом, где природная сладость перца сочетается с ароматом чеснока, укропа и перца. Плоды сохраняют плотную текстуру, пропитываясь солевым рассолом.

Пошаговый рецепт: для засолки отберите 2 кг плотных перцев (лучше мелких), промойте, удалите плодоножки и семена. В стерильные банки уложите перцы вертикально, переслаивая зеленью укропа (2 зонтика), чесноком (5 зубчиков), листьями хрена (2 шт.) и черносмородиновыми листьями (3 шт.). Приготовьте рассол: на 1,5 л воды 3 ст. л. каменной соли без добавок. Доведите до кипения, остудите до 40°C, залейте перцы. Сверху положите груз, оставьте при комнатной температуре на 3 дня для брожения. Затем закройте капроновыми крышками и уберите в холод.

Через 2 недели перцы готовы. Это обалденная закуска к застолью — перцы идеальны к картошке, мясу или как самостоятельное блюдо.

