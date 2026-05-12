День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 13:15

Соединяю сгущенку с печеньем и орехами — через 2 часа торт «Орешек» готов: без выпечки, слаще и быстрее наполеона

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт торта без выпечки для тех, кто любит сладкие и сытные десерты, но не хочет возиться с коржами и заварным кремом. Никакой духовки — просто смешал печенье с орехами и сгущенкой, утрамбовал и отправил в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный торт с хрустящей орехово-песочной текстурой и насыщенной карамельной ноткой вареной сгущенки.

Он напоминает торт «Муравейник» или «Наполеон», но готовится проще и быстрее. Сливочное масло делает структуру пластичной, а печенье и орехи дают приятный хруст. Такой торт идеален к чаю, кофе или как десерт для неожиданных гостей. Готовится из доступных продуктов, а результат удивляет даже опытных хозяек.

Для приготовления вам понадобится: 400 г песочного печенья (типа «Юбилейное»), 1 банка вареной сгущенки (380 г), 150 г сливочного масла (размягченного), 100 г грецких орехов (или любых других), 100 мл сливок (33%, по желанию). Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и измельчите ножом (не в муку, а мелкими кусочками).

Печенье поломайте на кусочки (можно крупные, не в крошку). В миске смешайте вареную сгущенку с размягченным маслом и сливками (если используете) до однородной, гладкой массы. Добавьте печенье и орехи, аккуратно перемешайте. Возьмите разъемную форму или глубокую миску, застелите пищевой пленкой. Выложите массу, утрамбуйте ложкой. Накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, лучше на ночь. Перед подачей переверните форму на блюдо, снимите пленку. При желании посыпьте орехами или тертым шоколадом. Подавайте охлажденным.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Взбиваю сливки с сыром и сахарной пудрой — через 20 минут торт «Снежная королева» тает во рту, как белое облако
Общество
Взбиваю сливки с сыром и сахарной пудрой — через 20 минут торт «Снежная королева» тает во рту, как белое облако
Сметана, сгущенка, печенье — и через час десерт «Крем-брюле» готов к чаепитию. Без яиц и масла
Общество
Сметана, сгущенка, печенье — и через час десерт «Крем-брюле» готов к чаепитию. Без яиц и масла
Беру сметану, банку сгущенки и пачку печенья — смешиваю, и в холод: торт «Нежность» без выпечки вкуснее и пышнее чизкейка
Общество
Беру сметану, банку сгущенки и пачку печенья — смешиваю, и в холод: торт «Нежность» без выпечки вкуснее и пышнее чизкейка
Никакой возни и раскатки — только слоенка и творожная заливка. Ватрушка «Королевская» к чаю готова
Общество
Никакой возни и раскатки — только слоенка и творожная заливка. Ватрушка «Королевская» к чаю готова
Куриный фарш на ломтик хлеба — и на сковороду. К чаю подаю хрустящие гренки с сырной шапкой — вкусно и просто
Общество
Куриный фарш на ломтик хлеба — и на сковороду. К чаю подаю хрустящие гренки с сырной шапкой — вкусно и просто
рецепты
торты
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД РФ обвинил Евросоюз в затягивании украинского конфликта
Раскрыто, сколько времени сотрудники Ozon уделяют внутреннему обучению
ВОЗ оценила вероятность более масштабной вспышки хантавируса
Составлен список умных гаджетов, которые облегчат и обезопасят жизнь
В России избрали нового президента национальной Федерации керлинга
Школьный автобус опрокинулся в российском регионе
Стало известно, сколько пленных вернула Россия
Россиянам рассказали, чем лучше запастись на случай новой пандемии
Погода в Москве в среду, 13 мая: скоротечные ливни, грозы и тепло до +20
Врач объяснил, почему орехи необходимо мыть перед едой
Лихачев раскрыл, кто станет партнером Росатома в Венгрии
Попытка согреться привела к гибели трех рыбаков в ХМАО
Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу сайта «Миротворец»
Стало известно, где кубанский подросток взял оружие для стрельбы в школе
Зеленскому предрекли незавидное будущее после обвинений в адрес Ермака
Силуанов заявил, что экономика БРИКС обогнала «Большую семерку»
Экономист рассказал, от чего зависит стоимость кондиционера
Адвокат объяснил, кто понесет ответственность за стрельбу в школе на Кубани
В МИД России призвали возобновить работу ключевого органа по Арктике
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.