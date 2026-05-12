Соединяю сгущенку с печеньем и орехами — через 2 часа торт «Орешек» готов: без выпечки, слаще и быстрее наполеона

Это гениально простой рецепт торта без выпечки для тех, кто любит сладкие и сытные десерты, но не хочет возиться с коржами и заварным кремом. Никакой духовки — просто смешал печенье с орехами и сгущенкой, утрамбовал и отправил в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный торт с хрустящей орехово-песочной текстурой и насыщенной карамельной ноткой вареной сгущенки.

Он напоминает торт «Муравейник» или «Наполеон», но готовится проще и быстрее. Сливочное масло делает структуру пластичной, а печенье и орехи дают приятный хруст. Такой торт идеален к чаю, кофе или как десерт для неожиданных гостей. Готовится из доступных продуктов, а результат удивляет даже опытных хозяек.

Для приготовления вам понадобится: 400 г песочного печенья (типа «Юбилейное»), 1 банка вареной сгущенки (380 г), 150 г сливочного масла (размягченного), 100 г грецких орехов (или любых других), 100 мл сливок (33%, по желанию). Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и измельчите ножом (не в муку, а мелкими кусочками).

Печенье поломайте на кусочки (можно крупные, не в крошку). В миске смешайте вареную сгущенку с размягченным маслом и сливками (если используете) до однородной, гладкой массы. Добавьте печенье и орехи, аккуратно перемешайте. Возьмите разъемную форму или глубокую миску, застелите пищевой пленкой. Выложите массу, утрамбуйте ложкой. Накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, лучше на ночь. Перед подачей переверните форму на блюдо, снимите пленку. При желании посыпьте орехами или тертым шоколадом. Подавайте охлажденным.

