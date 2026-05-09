Сметана, сгущенка, печенье — и через час десерт «Крем-брюле» готов к чаепитию. Без яиц и масла

Это гениально простой рецепт нежного десерта для тех, кто любит сладкое, но не хочет возиться с выпечкой, взбивать белки или растапливать масло. Никакого включения духовки, никаких сложных техник — просто смешал, переслоил и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, сливочный торт с бархатистой текстурой и тонким ароматом топленого молока, который напоминает знаменитый французский «Крем-брюле», но без карамельной корочки и в тортовом формате. Сметана и сгущенка создают идеально гладкий, тягучий крем, а песочное печенье, пропитавшись им, тает во рту.

Этот десерт слаще и нежнее покупных бисквитных тортов, при этом готовится из простых и доступных продуктов. Идеален для семейного чаепития, встречи с подругами или когда просто хочется побаловать себя.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл сметаны (жирностью 20–25%), 1 банка сгущенного молока (380 г, обычного или вареного), 400 г песочного печенья (типа «Юбилейное», «Топленое молоко» или «Садко»), 1 ч. ложка ванильного сахара, по желанию — какао, тертый шоколад или орехи для украшения. В глубокой миске смешайте сметану, сгущенку и ванильный сахар. Тщательно перемешайте венчиком или миксером в течение 2–3 минут до получения пышной, однородной массы. Крем должен быть густым, но не слишком плотным. Печенье пока оставьте в упаковке. Возьмите разъемную форму или глубокую миску, застелите пищевой пленкой для легкого извлечения. Выкладывайте слоями: на дно немного крема, затем слой печенья (плотно, чтобы не было пустот), затем снова крем, и так 3–4 слоя. Верхний слой должен быть из крема. Накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 1 час, лучше на 3–4 часа. Перед подачей переверните форму на блюдо, украсьте тертым шоколадом, какао или дроблеными орехами. Подавайте охлажденным.

