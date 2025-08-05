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05 августа 2025 в 08:00

Сочный и хрустящий минтай — пальчики оближешь! Этот кляр вас поразит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочный минтай в хрустящем кляре — пальчики оближешь! Хотите, чтобы рыба всегда получалась нежной и сочной? Попробуйте этот волшебный кляр — он идеально подходит даже для суховатых сортов рыбы. Хрустящая корочка снаружи и тающая во рту мякоть внутри!

Ингредиенты

  • Филе минтая — 500 г
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Для кляра

  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Лук репчатый (мелко натертый) — 1 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Помидор (натертый без кожицы) — 1 ст. л.
  • Мука — 5–6 ст. л. (для обваливания)
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Рыбу нарежьте порционными кусочками, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Оставьте мариноваться 10 минут.
  2. Приготовьте кляр: взбейте яйцо, добавьте сметану, майонез, натертый лук, измельченный чеснок, тертый помидор, соль и перец. Тщательно перемешайте.
  3. Каждый кусочек рыбы обваляйте в муке, затем окуните в кляр и снова в муку.
  4. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте с долькой лимона и свежими овощами. Рыба получается невероятно сочной и ароматной!

Ранее мы готовили минтай в сметанно-укропном соусе! Вкуснятина из простых продуктов.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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