Сочный и хрустящий минтай — пальчики оближешь! Этот кляр вас поразит

Сочный минтай в хрустящем кляре — пальчики оближешь! Хотите, чтобы рыба всегда получалась нежной и сочной? Попробуйте этот волшебный кляр — он идеально подходит даже для суховатых сортов рыбы. Хрустящая корочка снаружи и тающая во рту мякоть внутри!
Ингредиенты
- Филе минтая — 500 г
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Для кляра
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 1 ст. л.
- Майонез — 1 ст. л.
- Лук репчатый (мелко натертый) — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Помидор (натертый без кожицы) — 1 ст. л.
- Мука — 5–6 ст. л. (для обваливания)
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
- Рыбу нарежьте порционными кусочками, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Оставьте мариноваться 10 минут.
- Приготовьте кляр: взбейте яйцо, добавьте сметану, майонез, натертый лук, измельченный чеснок, тертый помидор, соль и перец. Тщательно перемешайте.
- Каждый кусочек рыбы обваляйте в муке, затем окуните в кляр и снова в муку.
- Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте с долькой лимона и свежими овощами. Рыба получается невероятно сочной и ароматной!
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