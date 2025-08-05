Сочный и хрустящий минтай — пальчики оближешь! Этот кляр вас поразит

Сочный и хрустящий минтай — пальчики оближешь! Этот кляр вас поразит

Сочный минтай в хрустящем кляре — пальчики оближешь! Хотите, чтобы рыба всегда получалась нежной и сочной? Попробуйте этот волшебный кляр — он идеально подходит даже для суховатых сортов рыбы. Хрустящая корочка снаружи и тающая во рту мякоть внутри!

Ингредиенты

Филе минтая — 500 г

Лимонный сок — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Для кляра

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 1 ст. л.

Майонез — 1 ст. л.

Лук репчатый (мелко натертый) — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Помидор (натертый без кожицы) — 1 ст. л.

Мука — 5–6 ст. л. (для обваливания)

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Рыбу нарежьте порционными кусочками, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Оставьте мариноваться 10 минут. Приготовьте кляр: взбейте яйцо, добавьте сметану, майонез, натертый лук, измельченный чеснок, тертый помидор, соль и перец. Тщательно перемешайте. Каждый кусочек рыбы обваляйте в муке, затем окуните в кляр и снова в муку. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте с долькой лимона и свежими овощами. Рыба получается невероятно сочной и ароматной!

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