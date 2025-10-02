Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 08:50

Сочный и ароматный кекс: готовлю с лимонной глазурью и нежным маком — гости просто в восторге

Лимонный кекс с маком представляет собой нежную выпечку с ярким цитрусовым ароматом и интересной текстурой. Это сочетание отличается влажной крошкой бисквита и пикантными нотками мака в послевкусии. Кекс обладает сбалансированной сладостью благодаря лимонной глазури, которая добавляет приятную кислинку.

Для приготовления потребуется: 120 г сливочного масла, 150 г сахара, щепотка соли, 1 ст. л. лимонного сока, цедра 1 лимона, 3 яйца, 160 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 ст. л. измельченного мака. Для глазури: 2 ст. л. лимонного сока, 3 ст. л. сахарной пудры. Масло взбивают с сахаром, добавляют яйца, соль и цедру. Муку смешивают с разрыхлителем и постепенно вводят в тесто. Половину теста смешивают с маком, вторую половину — с лимонным соком. Выпекают при 180 градусах 40 минут. Секрет успеха заключается в использовании комнатного масла — оно лучше взбивается и дает воздушную текстуру.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

