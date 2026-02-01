Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 02:12

Соцфонд проиндексировал более 40 социальных выплат и пособий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Социальный фонд России проиндексировал более 40 социальных выплат и страховых пособий, заявили РИА Новости в пресс-службе фонда. Там отметили, что многим россиянам выплата была увеличена.

Среди них ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, Герои России и Герои Труда, а также граждане с инвалидностью, чернобыльцы и другие, — сказал председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков.

Так, выплата инвалидам выросла до 6,2 тысячи рублей в зависимости от группы. Выплата Героям Труда составила 76,5 тысячи рублей, добавил он.

Ранее стало известно, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных пособий, выплат и компенсаций на 5,6%. Изменения затронут материнский капитал, единовременные пособия при рождении или усыновлении детей, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

Кроме того, все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.

До этого министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 6,8%. Размер индексации превысит уровень фактической инфляции за прошлый год.

пенсии
соцфонды
деньги
пособия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред США назвал мирную сделку по Украине лишь первым шагом
Ермак задекларировал денежные активы на огромную сумму
Марочко раскрыл смысл освобождения Терноватого
Военнопленный ВСУ обвинил полковника в игре на деньги солдат
В России пересчитали размер маткапитала на первого ребенка
На Камчатке автобус с рабочими сорвался с моста в реку
Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере
Врач рассказала о правильных действиях при подозрении на вирус Нипах
«Арестуйте немедленно!»: Трамп высказался по поводу Барака Обамы
Раскрыты потери ВСУ за январь
«Охота на людей»: Сийярто выступил с обвинением в адрес Украины
Стармер обратился к брату короля Британии по поводу Эпштейна
Стало известно о массовом дезертирстве ВСУ в Великобритании
Соцфонд проиндексировал более 40 социальных выплат и пособий
Биткоин рухнул ниже $80 тыс. впервые с апреля
Фигуранты дела Эпштейна: политики, бизнесмены, ученые и медийные личности
Алферова подтвердила расставание с мужем после 25 лет брака
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе в восемь раз дороже ожиданий
На Украине произошло массовое аварийное отключение электричества
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с двумя людьми в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.