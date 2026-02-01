Соцфонд проиндексировал более 40 социальных выплат и пособий

Социальный фонд России проиндексировал более 40 социальных выплат и страховых пособий, заявили РИА Новости в пресс-службе фонда. Там отметили, что многим россиянам выплата была увеличена.

Среди них ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, Герои России и Герои Труда, а также граждане с инвалидностью, чернобыльцы и другие, — сказал председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков.

Так, выплата инвалидам выросла до 6,2 тысячи рублей в зависимости от группы. Выплата Героям Труда составила 76,5 тысячи рублей, добавил он.

Ранее стало известно, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных пособий, выплат и компенсаций на 5,6%. Изменения затронут материнский капитал, единовременные пособия при рождении или усыновлении детей, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

Кроме того, все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.

До этого министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 6,8%. Размер индексации превысит уровень фактической инфляции за прошлый год.