Собянин рассказал, во сколько обошлась Москве борьба с коронавирусом

Противостояние коронавирусной инфекции уже стоило Москве порядка 600 млрд рублей, включая недополученные доходы и меры поддержки граждан и бизнеса. Об этом в интервью РБК сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мы недополучили 200-250 млрд рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали ещё где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу, — отметил градоначальник.

Он добавил, что поддержка граждан и бизнеса обошлась Москве в почти 100 млрд рублей. При этом основной целью в поддержке бизнеса Собянин считает: «не раздать деньги, а дать возможность работать». Мэр также подчеркнул, что по итогам 2021 года, если не последует новых ограничений, общепит может выйти на уровень 2019 года.

Ранее стало известно, что введение и снятие коронавирусных ограничений в Москве зависит в первую очередь от заполняемости больничных коек. Об этом рассказал Сергей Собянин. В Москве, по словам мэра, были подготовлены примерно 23 тысячи коек. Он добавил, что за три недели работы QR-кодов заболеваемость в Москве снизилась вдвое.