https://static.news.ru/photo/0825b246-7195-11ea-8967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Механизм социального дистанцирования работает, но делать окончательные выводы по первому дню ограничений ещё рано, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Суббота, 28 марта — первый из девяти дней, который большинство москвичей должны провести дома. Разумеется, по первому дню делать окончательные выводы рано, но в целом механизм социального дистанцирования начал работать, — говорится на официальном сайте

Специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян из-за пандемии коронавируса нового типа. У них подозревают COVID-19, передают представители Роспотребнадзора. Накануне показатель составлял 166 739 граждан.

29 марта 2020 года стало известно, что в Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожан, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.

Он отметил, что если гражданин не дорожит своим здоровьем, то он обязан подумать о других. Мэр добавил, что при необходимости власти столицы готовы увеличить в полтора-два раза количество волонтёров, которые оказывают помощь горожанам старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московские детские сады и школы в период с 30 марта по 3 апреля организуют дежурные группы для детей, чьи родители должны выходить на работу во время карантина.