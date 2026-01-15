Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 08:48

Собираем за 7 минут и в духовку: запеканка из фарша и кабачков — простой рецепт для обеда и ужина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта запеканка — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить сытный и вкусный ужин без лишней суеты. Нежные кабачки отлично сочетаются с сочным фаршем, а сметанная заливка делает блюдо мягким и ароматным. Минимум подготовки — и уже через полчаса дом наполняется аппетитным запахом домашней еды.

Ингредиенты: кабачки — 2 шт., фарш свиной — 250 г, помидоры — 3–4 шт., сметана — 250 г, яйцо — 1 шт., сыр твердый — 100 г, соль — 1 ст. л., черный молотый перец — 1 щепотка.

Приготовление: подготовьте все ингредиенты. Кабачки промойте, при необходимости очистите от плотной кожуры, затем натрите на крупной терке и хорошо отожмите лишний сок. Выложите кабачковую массу в форму для запекания и слегка посолите. В фарш добавьте соль и черный перец, тщательно перемешайте и распределите ровным слоем поверх кабачков. Для заливки соедините сметану с яйцом, слегка посолите и перемешайте до однородности. Залейте смесью кабачки с фаршем и сверху разложите кружочки помидоров. Отправьте форму в разогретую до 200 °C духовку и запекайте 30 минут. Затем посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку еще на 15 минут до аппетитной золотистой корочки. Готовую запеканку подавайте горячей — она получается сочной, нежной и очень вкусной.

Ранее мы делились рецептом фрикаделек. Про них многие забывают, а они проще котлет. Готовим нежность в сливочном соусе — все просят добавки.

Проверено редакцией
