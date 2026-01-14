Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:15

Про фрикадельки многие забывают, а они проще котлет: готовим нежность в сливочном соусе — все просят добавки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка для уютного семейного ужина. Сочные фрикадельки томятся в густом сливочном соусе, пропитываясь ароматом лука и специй. Готовятся просто, а результат нравится и взрослым, и детям — особенно с пюре, рисом или макаронами.

Ингредиенты: мясной фарш — 500 г, лук — 2 шт., яйцо — 1 шт., сливки — 150 мл, вода — 150 мл, мука — 1 ст. л., растительное масло — 20 мл, соль и специи — по вкусу.

Приготовление: в миске соедините фарш, мелко нарезанную луковицу, яйцо, соль и специи. Тщательно вымесите массу и слегка отбейте — так фрикадельки будут особенно нежными. Вторую луковицу мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости и лёгкой золотистости. Мокрыми руками сформируйте небольшие фрикадельки, выложите их к луку, влейте немного горячей воды, накройте крышкой и тушите около 15 минут, аккуратно переворачивая. Отдельно смешайте воду с мукой до однородности, добавьте сливки и щепотку соли. Влейте соус в сковороду, доведите до кипения и прогрейте 2–3 минуты, пока подливка не станет густой и бархатной. Снимите с огня и дайте блюду настояться пару минут — вкус станет ещё мягче и насыщеннее.

Ранее мы делились рецептом из пачки фарша и кефира. Готовим гору ленивых беляшей за 20 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти булочки получатся, даже если муку видите в первый раз: вкусняшки с творожной начинкой
Общество
Эти булочки получатся, даже если муку видите в первый раз: вкусняшки с творожной начинкой
Герань зимой: как спасти любимый цветок от «сезонной хандры» и сохранить его красоту
Общество
Герань зимой: как спасти любимый цветок от «сезонной хандры» и сохранить его красоту
Заварные блины на кипятке: тонкие, кружевные и нежные. Секрет идеального теста к Масленице. Улетают мгновенно
Общество
Заварные блины на кипятке: тонкие, кружевные и нежные. Секрет идеального теста к Масленице. Улетают мгновенно
Шведский суп с фрикадельками — нежный, сливочный и очень уютный: идеальная еда после праздников
Общество
Шведский суп с фрикадельками — нежный, сливочный и очень уютный: идеальная еда после праздников
Этот быстрый суп победит все щи и борщи: простой, но все хотят добавки — вкуснятина с сыром, фрикадельками и рисом
Общество
Этот быстрый суп победит все щи и борщи: простой, но все хотят добавки — вкуснятина с сыром, фрикадельками и рисом
фрикадельки
фарш
простой рецепт
котлеты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам дали советы, где лучше хранить елочные украшения
В Европе рассказали о способах избежать конфликта с США из-за Гренландии
«Космическая» невеста Лепса показала фото в ультраобтягивающем купальнике
Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид
Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС
«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение
Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов
«Будет ржать»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию
В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек
Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины
Огурцы-убийцы нашли в сухпайках крупнейшего в России поставщика бортпитания
Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска
Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка: сколько жертв, новости 14 января
Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников
В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ
Американист дал прогноз по вторжению США в Иран
Названа причина смерти Золотовицкого
Губернатор раскрыл подробности разрушений в Ростове после атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.