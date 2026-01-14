Про фрикадельки многие забывают, а они проще котлет: готовим нежность в сливочном соусе — все просят добавки

Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка для уютного семейного ужина. Сочные фрикадельки томятся в густом сливочном соусе, пропитываясь ароматом лука и специй. Готовятся просто, а результат нравится и взрослым, и детям — особенно с пюре, рисом или макаронами.

Ингредиенты: мясной фарш — 500 г, лук — 2 шт., яйцо — 1 шт., сливки — 150 мл, вода — 150 мл, мука — 1 ст. л., растительное масло — 20 мл, соль и специи — по вкусу.

Приготовление: в миске соедините фарш, мелко нарезанную луковицу, яйцо, соль и специи. Тщательно вымесите массу и слегка отбейте — так фрикадельки будут особенно нежными. Вторую луковицу мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости и лёгкой золотистости. Мокрыми руками сформируйте небольшие фрикадельки, выложите их к луку, влейте немного горячей воды, накройте крышкой и тушите около 15 минут, аккуратно переворачивая. Отдельно смешайте воду с мукой до однородности, добавьте сливки и щепотку соли. Влейте соус в сковороду, доведите до кипения и прогрейте 2–3 минуты, пока подливка не станет густой и бархатной. Снимите с огня и дайте блюду настояться пару минут — вкус станет ещё мягче и насыщеннее.

