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05 августа 2026 в 05:30

Смешиваю сыр-косичку с банкой кукурузы: салат «Дымок» — пока варятся яйца, режу все ингредиенты

Фото: D-NEWS.ru
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Беру сыр-косичку, банку кукурузы и немного моркови по-корейски, смешиваю — и на выходе получается невероятно сытный и ароматный салат «Дымок». Его обожают все домашние за необычный вкус.

Ингредиенты: 200 г копченого сыра-косички, 200 г моркови по-корейски, 3 вареных яйца, банка консервированной кукурузы, майонез по вкусу, сухарики по желанию. Сыр нарежьте небольшими кусочками, яйца нарежьте кубиками, добавьте к ним кукурузу и морковь по-корейски. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом. При желании добавьте сухарики непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить салат «Дымок». Оказалось, это отличный вариант на случай, когда нужно что-то быстро подать на стол. Пока варятся яйца, успеваешь нарезать и смешать все ингредиенты.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Прага» — без него в советское время не обходилось ни одно застолье.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
Смешиваю сыр-косичку с банкой кукурузы: салат «Дымок» — пока варятся яйца, режу все ингредиенты Беру сыр косичка, банку кукурузы и немного моркови по-корейски, смешиваю и на выходе получается невероятно сытный и ароматный салат «Дымок». Его обожают все домашние за необычный вкус.
200 г копченого сыра-косичка
200 г моркови по-корейски
3 вареных яйца
1 банка консервированной кукурузы
майонез по вкусу, сухарики по желанию
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Сыр нарежьте небольшими кусочками, яйца нарежьте кубиками, добавьте к ним кукурузу и морковь по-корейски.
Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом. При желании добавьте сухарики непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими.
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