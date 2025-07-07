Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 10:00

Смешала за 5 минут и отдыхаю! Самый ленивый ужин в духовке из риса и курицы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смешала за 5 минут и отдыхаю! Самый ленивый ужин в духовке из риса и курицы! Нежные куриные бедра, рис и овощи запекаются вместе, а сливки делают блюдо сочным и нежным. Минимум хлопот — максимум вкуса, идеально для занятых будней!

Ингредиенты

  • Рис басмати — 1 стакан
  • Вода или куриный бульон — 1 стакан
  • Сливки 20% — 1 стакан
  • Овощи замороженные или свежие — 300–400 г
  • Куриные бедра — 4 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Горчица зернистая — 1 ч. л.
  • Приправа для курицы — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Обмажьте куриные бедра майонезом, горчицей, приправой и солью. При желании добавьте чеснок, если любите. Промойте рис и высыпьте на дно формы для запекания. Сверху выложите овощи, посолите и поперчите. Залейте рис и овощи водой или бульоном, добавьте сливки, аккуратно перемешайте. На овощи сверху выложите куриные бедра.
  2. Запекайте в духовке при 180°C около 50 минут. Если жидкость не испарилась, уменьшите температуру до 170°C и допеките ещё 10 минут.

Ранее мы готовили мексиканский «красный рис». Один гарнир — и обед спасён!

рис
курица
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия заявила Швеции протест из-за атаки на торгпредство в Стокгольме
Глава МЧС России прибыл в Азербайджан
Мантуров анонсировал появление на маркетплейсах «российской полки»
Суд ЯНАО признал погибшего работником ради выплат семье
Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым: что известно, причины смерти
В центре Курска взорвался многоэтажный дом
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК озвучил основную версию гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл обстоятельства и место гибели Старовойта
Картаполов подтвердил самоубийство Старовойта
Названо единственное условие привлечения Смолова к ответственности за драку
Раскрыта предварительная причина смерти участников трейла в Хибинах
Названо место смерти Старовойта
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.