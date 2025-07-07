Смешала за 5 минут и отдыхаю! Самый ленивый ужин в духовке из риса и курицы

Смешала за 5 минут и отдыхаю! Самый ленивый ужин в духовке из риса и курицы

Смешала за 5 минут и отдыхаю! Самый ленивый ужин в духовке из риса и курицы! Нежные куриные бедра, рис и овощи запекаются вместе, а сливки делают блюдо сочным и нежным. Минимум хлопот — максимум вкуса, идеально для занятых будней!

Ингредиенты

Рис басмати — 1 стакан

Вода или куриный бульон — 1 стакан

Сливки 20% — 1 стакан

Овощи замороженные или свежие — 300–400 г

Куриные бедра — 4 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Горчица зернистая — 1 ч. л.

Приправа для курицы — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Обмажьте куриные бедра майонезом, горчицей, приправой и солью. При желании добавьте чеснок, если любите. Промойте рис и высыпьте на дно формы для запекания. Сверху выложите овощи, посолите и поперчите. Залейте рис и овощи водой или бульоном, добавьте сливки, аккуратно перемешайте. На овощи сверху выложите куриные бедра. Запекайте в духовке при 180°C около 50 минут. Если жидкость не испарилась, уменьшите температуру до 170°C и допеките ещё 10 минут.

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