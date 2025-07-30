Салат «Летний» с курицей, рисом и овощами! Вкусный рецепт для похудения! Ищете легкий и питательный обед, который не навредит фигуре? Этот свежий салат с нежной курицей, полезным рисом и хрустящими овощами — идеальный выбор! Всего 115 ккал в 100 граммах, но при этом сытно, вкусно и полноценно.
Ингредиенты (на 3 порции)
- Куриное филе (отварное) — 250 г
- Рис (отварной) — 100 г
- Морковь (вареная) — 100 г
- Зеленый горошек (консервированный) — 100 г
- Натуральный йогурт — 3-4 ст. л.
- Зелень (укроп/петрушка) — по вкусу
- Соль, черный перец — по вкусу
Приготовление
- Нарежьте куриное филе и вареную морковь небольшими кубиками, смешайте в салатнике с отварным рисом и зеленым горошком без жидкости.
- Добавьте мелкорубленую зелень, заправьте натуральным йогуртом, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте все ингредиенты.
Подавайте охлажденным, украсив зернами граната или кунжутом для эстетики и дополнительной пользы.
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