Салат «Летний» с курицей, рисом и овощами! Вкусный рецепт для похудения

Салат «Летний» с курицей, рисом и овощами! Вкусный рецепт для похудения

Салат «Летний» с курицей, рисом и овощами! Вкусный рецепт для похудения! Ищете легкий и питательный обед, который не навредит фигуре? Этот свежий салат с нежной курицей, полезным рисом и хрустящими овощами — идеальный выбор! Всего 115 ккал в 100 граммах, но при этом сытно, вкусно и полноценно.

Ингредиенты (на 3 порции)

Куриное филе (отварное) — 250 г

Рис (отварной) — 100 г

Морковь (вареная) — 100 г

Зеленый горошек (консервированный) — 100 г

Натуральный йогурт — 3-4 ст. л.

Зелень (укроп/петрушка) — по вкусу

Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление

Нарежьте куриное филе и вареную морковь небольшими кубиками, смешайте в салатнике с отварным рисом и зеленым горошком без жидкости. Добавьте мелкорубленую зелень, заправьте натуральным йогуртом, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте все ингредиенты.

Подавайте охлажденным, украсив зернами граната или кунжутом для эстетики и дополнительной пользы.

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