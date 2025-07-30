Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 11:30

Салат «Летний» с курицей, рисом и овощами! Вкусный рецепт для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Летний» с курицей, рисом и овощами! Вкусный рецепт для похудения! Ищете легкий и питательный обед, который не навредит фигуре? Этот свежий салат с нежной курицей, полезным рисом и хрустящими овощами — идеальный выбор! Всего 115 ккал в 100 граммах, но при этом сытно, вкусно и полноценно.

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Куриное филе (отварное) — 250 г
  • Рис (отварной) — 100 г
  • Морковь (вареная) — 100 г
  • Зеленый горошек (консервированный) — 100 г
  • Натуральный йогурт — 3-4 ст. л.
  • Зелень (укроп/петрушка) — по вкусу
  • Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте куриное филе и вареную морковь небольшими кубиками, смешайте в салатнике с отварным рисом и зеленым горошком без жидкости.
  2. Добавьте мелкорубленую зелень, заправьте натуральным йогуртом, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте все ингредиенты.

Подавайте охлажденным, украсив зернами граната или кунжутом для эстетики и дополнительной пользы.

Ранее мы готовили дагестанский салат с копченой курицей — сочный и ароматный!

салат
курица
рис
похудение
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гигантский вирус с рекордно длинным хвостом обнаружили в Тихом океане
Двоих детей и пенсионерку спасли из пылающего дома в Крыму
Умер сыгравший в «Ведьмаке» актер
В Госдуме объяснили, почему Россия не ответила на ультиматум Трампа
Задержка поездов в России сегодня, 30 июля: в каких регионах, что у Ростова
Названа высота цунами на Камчатке
Поток туристов в Сочи снизился на фоне жары и высоких цен
В России запретили продажу некоторых китайских грузовиков
Пенсионерка чудом выжила, перевернувшись в иномарке под Новосибирском
Умер еще один участник легендарной группы Iron Maiden
Известный актер отсудил 74 млн рублей у бывшего друга
Умерла теща популярного российского певца
Сейсмолог ответил, повторится ли на Камчатке мощное землетрясение
В Китае анонсировали важное военное мероприятие с участием России
«Паника, крики»: жительница Камчатки описала момент землетрясения
Российские хирурги спасли пенсионерку с огромной опухолью мозга
Военкор предупредил о «серьезных сюрпризах» от ВС РФ и ВСУ к концу лета
В Испании жителям одной деревни запретили умирать
Самолет с собакой-штурманом на борту направляется в российский город
Закрутившая роман с отчимом школьница побила маму
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.