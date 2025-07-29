Дагестанский салат с копченой курицей – сочный и ароматный! Этот салат сочетает нежную копченую курицу, хрустящие овощи и пикантную морковь по-корейски. Идеальное блюдо для праздничного стола или сытного ужина!
Ингредиенты (4 порции)
- Копченая куриная грудка – 300 г
- Морковь по-корейски – 150 г
- Пекинская капуста – 200 г
- Листья салата – 1 пучок
- Кукуруза консервированная – 100 г
- Огурец свежий – 2 шт.
- Майонез – 100 г
- Соль, черный перец – по вкусу
Приготовление
- Подготовьте ингредиенты. Куриную грудку нарежьте тонкой соломкой. Пекинскую капусту и листья салата порвите руками. Огурец нарежьте тонкими полукольцами.
- Соберите салат, перемешайте все и заправьте майонезом. Верх украсьте кукурузой и веточками зелени.
- Подача. Дайте салату пропитаться 15-20 минут в холодильнике перед подачей.
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