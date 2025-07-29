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29 июля 2025 в 12:00

Дагестанский салат с копченой курицей — сочный и ароматный!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дагестанский салат с копченой курицей – сочный и ароматный! Этот салат сочетает нежную копченую курицу, хрустящие овощи и пикантную морковь по-корейски. Идеальное блюдо для праздничного стола или сытного ужина!

Ингредиенты (4 порции)

  • Копченая куриная грудка – 300 г
  • Морковь по-корейски – 150 г
  • Пекинская капуста – 200 г
  • Листья салата – 1 пучок
  • Кукуруза консервированная – 100 г
  • Огурец свежий – 2 шт.
  • Майонез – 100 г
  • Соль, черный перец – по вкусу

Приготовление

  1. Подготовьте ингредиенты. Куриную грудку нарежьте тонкой соломкой. Пекинскую капусту и листья салата порвите руками. Огурец нарежьте тонкими полукольцами.
  2. Соберите салат, перемешайте все и заправьте майонезом. Верх украсьте кукурузой и веточками зелени.
  3. Подача. Дайте салату пропитаться 15-20 минут в холодильнике перед подачей.

Ранее мы готовили летний салат из помидоров с горчично-медовой заправкой! Очень вкусно.

салат
курица
простой рецепт
пекинская капуста
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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