Дагестанский салат с копченой курицей — сочный и ароматный!

Дагестанский салат с копченой курицей — сочный и ароматный!

Дагестанский салат с копченой курицей – сочный и ароматный! Этот салат сочетает нежную копченую курицу, хрустящие овощи и пикантную морковь по-корейски. Идеальное блюдо для праздничного стола или сытного ужина!

Ингредиенты (4 порции)

Копченая куриная грудка – 300 г

Морковь по-корейски – 150 г

Пекинская капуста – 200 г

Листья салата – 1 пучок

Кукуруза консервированная – 100 г

Огурец свежий – 2 шт.

Майонез – 100 г

Соль, черный перец – по вкусу

Приготовление

Подготовьте ингредиенты. Куриную грудку нарежьте тонкой соломкой. Пекинскую капусту и листья салата порвите руками. Огурец нарежьте тонкими полукольцами. Соберите салат, перемешайте все и заправьте майонезом. Верх украсьте кукурузой и веточками зелени. Подача. Дайте салату пропитаться 15-20 минут в холодильнике перед подачей.

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