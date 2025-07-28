Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 05:30

Летний салат из помидоров с горчично-медовой заправкой! Очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летний салат из помидоров с горчично-медовой заправкой! В сезон свежих овощей этот радужный салат из разных помидоров станет настоящим украшением стола. Разноцветные томаты с яркой зеленью в оригинальной медово-горчичной заправке — взрыв вкуса и цвета! Идеальное сочетание сладости, кислинки и пикантности.

Ингредиенты

  • Помидоры разноцветные — 500 г (жёлтые, красные, черри)
  • Лук красный — 1 шт.
  • Укроп свежий — 10 г
  • Петрушка свежая — 10 г
  • Базилик фиолетовый — 5 г (для цвета)

Для заправки:

  • Майонез — 20 г
  • Горчица зернистая — 15 г
  • Масло оливковое extra virgin — 5 мл
  • Сок лимона — 10 мл
  • Мёд цветочный — 5 г
  • Соль морская — по вкусу
  • Перец чёрный свежемолотый — по вкусу

Приготовление

  1. Помидоры вымойте, обсушите. Нарежьте разноцветными дольками. Зелень и лук мелко порубите, оставив несколько веточек для украшения.
  2. Приготовьте заправку: в пиале смешайте горчицу, лимонный сок, мёд. Добавьте майонез и масло, взбейте венчиком до эмульсии. В салатнике соедините помидоры с луком и зеленью, полейте заправкой. Аккуратно перемешайте, чтобы не помять дольки. Дайте настояться 15 минут в холодильнике.

Выложите на большое блюдо, украсьте целыми листиками базилика и кружочками лимона.

Ранее мы готовили сырный салат с хрустящими сухариками! Все смешал — и готово.

салат
помидоры
лето
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лето всё? Вместо адской жары +40 холода и ливни? Прогноз погоды на август
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 июля 2025 года
Первый прямой авиарейс из Москвы торжественно сел в Пхеньяне
«Тосочка» ликвидировала опорники и пехоту ВСУ
Раскрыты ошибки в ремонте, которые удешевят цену квартиры при продаже
Россиянам рассказали, какие законы вступают в силу 1 августа
Раскрыто, чьи зарплаты вырастут более чем на 7% с 1 октября
«Это моральное фиаско»: во Франции раскритиковали торговую сделку США с ЕС
Юрист раскрыл, что делать если нет возможности выплачивать ипотеку
Два человека погибли в аварии в Калининградской области
Россиянам рассказали, в каком случае лучше избегать купания в морской воде
Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспием
Прохор Шаляпин снова женился? Что известно о его избраннице
В России придумали новое название комнатам матери и ребенка
Недовольный Трампом пассажир чуть не взорвал самолет в Британии
Врач рассказала, как распознать аллергию на солнце
«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ
Названы сроки испытания Роскосмосом технологии возвращаемых ступеней ракет
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 28 июля, сорняки и грибки
ФАС может предотвратить рост цен на школьную форму
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.