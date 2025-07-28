Летний салат из помидоров с горчично-медовой заправкой! Очень вкусно

Летний салат из помидоров с горчично-медовой заправкой! Очень вкусно

Летний салат из помидоров с горчично-медовой заправкой! В сезон свежих овощей этот радужный салат из разных помидоров станет настоящим украшением стола. Разноцветные томаты с яркой зеленью в оригинальной медово-горчичной заправке — взрыв вкуса и цвета! Идеальное сочетание сладости, кислинки и пикантности.

Ингредиенты

Помидоры разноцветные — 500 г (жёлтые, красные, черри)

Лук красный — 1 шт.

Укроп свежий — 10 г

Петрушка свежая — 10 г

Базилик фиолетовый — 5 г (для цвета)

Для заправки:

Майонез — 20 г

Горчица зернистая — 15 г

Масло оливковое extra virgin — 5 мл

Сок лимона — 10 мл

Мёд цветочный — 5 г

Соль морская — по вкусу

Перец чёрный свежемолотый — по вкусу

Приготовление

Помидоры вымойте, обсушите. Нарежьте разноцветными дольками. Зелень и лук мелко порубите, оставив несколько веточек для украшения. Приготовьте заправку: в пиале смешайте горчицу, лимонный сок, мёд. Добавьте майонез и масло, взбейте венчиком до эмульсии. В салатнике соедините помидоры с луком и зеленью, полейте заправкой. Аккуратно перемешайте, чтобы не помять дольки. Дайте настояться 15 минут в холодильнике.

Выложите на большое блюдо, украсьте целыми листиками базилика и кружочками лимона.

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