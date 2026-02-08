Зимняя Олимпиада — 2026
Смешала творог с сыром и получила идеальные гренки: макаем в яйца и запекаем

Фото: D-NEWS.ru
Готовлю эти гренки — и всегда жалею, что не сделала двойную порцию. Хрустящие снаружи, нежные внутри и с тянущимся сыром — исчезают со стола за считаные минуты. Настоящая находка для завтрака, перекуса и «что-нибудь вкусненькое к чаю». Минимум продуктов, максимум удовольствия.

Ингредиенты: хлеб или батон, твердый сыр — 100 г, молоко — 100 мл, яйца — 4 шт., творог — 100 г, соль и перец — по вкусу, прованские травы — 1 ч. л.

Приготовление: яйца взбейте с молоком, солью, перцем и травами. Ломтики хлеба обмакните в яичную смесь и выложите на противень с пергаментом. Творог смешайте с тертым сыром до однородности и распределите начинку поверх хлеба. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку и запекайте 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими — с ароматом сыра и хрустящей корочкой.

Ранее мы делились рецептом простой пиццы «Минутка». Семья просит ее каждые выходные.

Проверено редакцией
Самое популярное
