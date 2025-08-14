Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Слизни и тля пакуют чемоданы: дешевый способ защиты урожая

Хотите избавиться от садовых вредителей без химии? Попробуйте обычный горчичный порошок — это дешево, эффективно и безопасно для урожая. Всего 50 рублей — и слизни, муравьи и тля покинут ваш участок!

Для борьбы со слизнями просто рассыпьте сухой горчичный порошок между грядками капусты, клубники и перцев. После дождя процедуру нужно повторить. От тли и муравьев этот же метод работает как скорая помощь на ранних стадиях заражения. А для колорадского жука приготовьте настой: 200 г горчицы на ведро горячей воды, настоять 2 часа, добавить 5 ст. л. уксуса и мыло. Опрыскивайте картофель каждые 7–10 дней.

Луковая муха тоже не устоит перед горчицей! При посадке лука и моркови посыпьте грядки смесью золы и горчичного порошка (3:1). Когда растения подрастут, повторите обработку. Эти простые способы помогут сохранить урожай без лишних затрат и химии.

Ранее сообщалось об эффективном способе борьбы с муравьями. Эта ловушка избавит ваш участок от насекомых.

