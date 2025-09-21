«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 13:36

Сливы в собственном соку: заготавливаем без сахара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите сохранить вкус лета на зиму? Сливы в собственном соку — это именно то, что вам нужно! Универсальная заготовка без сахара станет настоящей находкой для вашей кухни. Из таких плодов можно приготовить соус к мясу, начинку для пирога, фруктовое пюре для детей или ароматный компот. Особенно актуально это для тех, кто собирает богатый урожай слив на даче. Главное — выбрать спелые, но не слишком мягкие плоды, которые при стерилизации выделят достаточное количество сока.

Для приготовления заготовки возьмите два килограмма слив. Тщательно промойте плоды, удалите косточки и разрежьте на половинки.

Подготовьте стерильные банки и крышки. Плотно уложите сливы срезом вниз, стараясь заполнить пространство до самых плечиков банки.

Поставьте банки в кастрюлю с горячей водой для стерилизации. Время обработки — 15–25 минут. После стерилизации сразу закатайте банки.

Храните заготовку в прохладном месте. Сливы сохранят свой натуральный вкус и аромат, а сок станет прекрасным дополнением к десертам.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кулинария
сливы
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
