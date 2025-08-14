Сливочный суп с курицей и рисом! Простой, но все попросят добавки! Этот насыщенный суп с нежной текстурой и пикантными нотками лимона станет звездой вашего обеденного стола! Рис придаёт блюду благородный вкус, а сливочная основа делает его по-настоящему уютным.
Ингредиенты для бульона
- Куриные бедра — 1,5 кг
- Сельдерей — 2 стебля (крупно нарезанный)
- Лук — 1 шт. (не очищенный, разрезанный пополам)
- Морковь — 1 шт. (крупная, на 4 части)
- Вода — 2 л
- Лавровый лист — 1 шт.
Основные компоненты
- Рис — 1/2 стакана
- Сливочное масло — 3 ст. л.
- Морковь — 2 шт. (кубиками)
- Сельдерей — 2 стебля (мелко нарезанный)
- Лук — 1 шт. (пюрированный)
- Мука — 3 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Чёрный перец — 1/4 ч. л.
- Сливки 20% — 1,5 стакана (≈375 мл)
- Шпинат свежий — по вкусу
- Петрушка — по вкусу
- Лимонный сок — 2 ст. л.
Приготовление
- Бульон. В кастрюлю сложите курицу, крупно нарезанные овощи, залейте бульоном. Добавьте лавровый лист. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой 45 минут. Курицу извлеките, бульон процедите.
- Рис. Два стакана бульона смешайте с рисом в глубокой сковороде. Доведите до кипения, затем томите под крышкой 50 минут на малом огне.
- Основа супа. В кастрюле растопите масло, обжарьте лук, морковь и сельдерей (5 минут). Всыпьте муку, готовьте 2 минуты. Постепенно вливайте оставшийся бульон, помешивая. Доведите до кипения.
- Финальный аккорд. Добавьте сливки, рубленую петрушку, шпинат и кусочки курицы (без костей). Прогрейте 5 минут. Влейте лимонный сок, посолите и поперчите. Подавайте с рисом.
Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.