Сливочный суп с курицей и рисом! Простой, но все попросят добавки! Этот насыщенный суп с нежной текстурой и пикантными нотками лимона станет звездой вашего обеденного стола! Рис придаёт блюду благородный вкус, а сливочная основа делает его по-настоящему уютным.

Ингредиенты для бульона

Куриные бедра — 1,5 кг

Сельдерей — 2 стебля (крупно нарезанный)

Лук — 1 шт. (не очищенный, разрезанный пополам)

Морковь — 1 шт. (крупная, на 4 части)

Вода — 2 л

Лавровый лист — 1 шт.

Основные компоненты

Рис — 1/2 стакана

Сливочное масло — 3 ст. л.

Морковь — 2 шт. (кубиками)

Сельдерей — 2 стебля (мелко нарезанный)

Лук — 1 шт. (пюрированный)

Мука — 3 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Чёрный перец — 1/4 ч. л.

Сливки 20% — 1,5 стакана (≈375 мл)

Шпинат свежий — по вкусу

Петрушка — по вкусу

Лимонный сок — 2 ст. л.

Приготовление

Бульон. В кастрюлю сложите курицу, крупно нарезанные овощи, залейте бульоном. Добавьте лавровый лист. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой 45 минут. Курицу извлеките, бульон процедите. Рис. Два стакана бульона смешайте с рисом в глубокой сковороде. Доведите до кипения, затем томите под крышкой 50 минут на малом огне. Основа супа. В кастрюле растопите масло, обжарьте лук, морковь и сельдерей (5 минут). Всыпьте муку, готовьте 2 минуты. Постепенно вливайте оставшийся бульон, помешивая. Доведите до кипения. Финальный аккорд. Добавьте сливки, рубленую петрушку, шпинат и кусочки курицы (без костей). Прогрейте 5 минут. Влейте лимонный сок, посолите и поперчите. Подавайте с рисом.

