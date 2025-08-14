Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 07:30

Сливочный суп с курицей и рисом! Простой, но все попросят добавки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливочный суп с курицей и рисом! Простой, но все попросят добавки! Этот насыщенный суп с нежной текстурой и пикантными нотками лимона станет звездой вашего обеденного стола! Рис придаёт блюду благородный вкус, а сливочная основа делает его по-настоящему уютным.

Ингредиенты для бульона

  • Куриные бедра — 1,5 кг
  • Сельдерей — 2 стебля (крупно нарезанный)
  • Лук — 1 шт. (не очищенный, разрезанный пополам)
  • Морковь — 1 шт. (крупная, на 4 части)
  • Вода — 2 л
  • Лавровый лист — 1 шт.

Основные компоненты

  • Рис — 1/2 стакана
  • Сливочное масло — 3 ст. л.
  • Морковь — 2 шт. (кубиками)
  • Сельдерей — 2 стебля (мелко нарезанный)
  • Лук — 1 шт. (пюрированный)
  • Мука — 3 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Чёрный перец — 1/4 ч. л.
  • Сливки 20% — 1,5 стакана (≈375 мл)
  • Шпинат свежий — по вкусу
  • Петрушка — по вкусу
  • Лимонный сок — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Бульон. В кастрюлю сложите курицу, крупно нарезанные овощи, залейте бульоном. Добавьте лавровый лист. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой 45 минут. Курицу извлеките, бульон процедите.
  2. Рис. Два стакана бульона смешайте с рисом в глубокой сковороде. Доведите до кипения, затем томите под крышкой 50 минут на малом огне.
  3. Основа супа. В кастрюле растопите масло, обжарьте лук, морковь и сельдерей (5 минут). Всыпьте муку, готовьте 2 минуты. Постепенно вливайте оставшийся бульон, помешивая. Доведите до кипения.
  4. Финальный аккорд. Добавьте сливки, рубленую петрушку, шпинат и кусочки курицы (без костей). Прогрейте 5 минут. Влейте лимонный сок, посолите и поперчите. Подавайте с рисом.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

курица
рис
супы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасение подразделения ВС РФ, удары по ЗАЭС: новости СВО к утру 14 августа
Кому положены выплаты к 1 сентября, как получить: рассказываем подробно
В России разрешили произносить слова «миллион» и «миллиард» двумя способами
Признанный иноагентом литератор из России пропал в США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 августа
Системы ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в российских регионах
Жители Херсона «пристраивают» свое жилье за копейки
Россиянам могут ограничить число займов в микрофинансовых организациях
Средний размер социальной пенсии в России превысил 15 тысяч рублей
Врач раскрыла неожиданную правду о пожелании приятного аппетита
Россиянам дали советы, как сэкономить на путешествии
Стало известно, как Советский Союз невольно обогатил коренных аляскинцев
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
Бразилия инициирует переговоры членов БРИКС из-за США
Популярный американский рэпер попал в автомобильную аварию
В Ростовской области отбили атаку дронов ВСУ
Юрист ответил, когда за монтаж спутниковой антенны на крыше грозит штраф
Россиянам назвали способ сэкономить на краске при ремонте
Назван важный нюанс правильного использования гидрофильного масла
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.