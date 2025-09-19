Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 16:34

Готовим курочку по-грузински: мясо тает во рту, а соус хочется пить ложками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица по-грузински — это блюдо, которое поражает нежностью мяса и насыщенным вкусом соуса. Сочетание специй, зелени и орехов создает неповторимый аромат и делает курицу по-настоящему сочной. Этот рецепт станет украшением любого стола и позволит почувствовать гостеприимство грузинской кухни.

Для приготовления понадобится 1 кг курицы, 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 100 г грецких орехов, 50 мл гранатового сока, пучок кинзы, по 1 чайной ложке хмели-сунели и уцхо-сунели, соль и перец по вкусу. Курицу нарезают порционными кусками и обжаривают до золотистой корочки. Лук и чеснок пассеруют отдельно, затем добавляют к курице. Орехи измельчают в блендере с зеленью и специями, добавляют гранатовый сок и тушат с курицей под крышкой 30-40 минут. Ключевой секрет — медленное тушение на небольшом огне, которое позволяет мясу пропитаться соусом и стать невероятно нежным. Готовое блюдо подают с рисом или грузинскими лепешками, украсив свежей зеленью и гранатовыми зернами.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

