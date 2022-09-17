Названы возможные версии убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске Следствие рассмотрит несколько версий убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске и его жены

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Следствие рассматривает по меньшей мере две версии убийства заммэра по ЖКХ в Бердянске и его жены, рассказал один из работников силовых структур РИА Новости. По его словам, это могла быть атака членов диверсионно-разведывательной группы или заказное убийство со стороны Киева.

Следствие рассматривает различные варианты, в том числе и коммерческий заказ на убийство со стороны киевской хунты, и работа профессиональной диверсионно-разведывательной группы, однако, кто бы ни был исполнителем, Киеву очень важно понимать, что мы привыкли к их тактике террора, — говорится в сообщении.

Член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что в Бердянске убиты заместитель мэра по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, занимавшая должность главы избиркома по проведению референдума о присоединении к России. Рогов добавил, что правоохранительные органы уже начали расследование этого преступления, которое «не останется безнаказанным».

Позднее Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ осуществили ракетный удар по зданию ВГА в Херсоне и убийство чиновников в Бердянске. Он добавил, что Бердянск, Мелитополь и Херсон это законные цели диверсионных групп ВСУ. Подоляк отметил, что одной из целей украинских военных стали заместитель мэра Бердянска Олег Бойко и его жена Людмила.