Украина подтвердила причастность к убийству замглавы ВГА в Бердянске

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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации (ВГА) в Херсоне и убийство чиновников в Бердянске. Он добавил, что Бердянск, Мелитополь и Херсон это законные цели диверсионных групп ВСУ. Подоляк отметил, что одной из целей украинских военных стали заместитель мэра Бердянска Олег Бойко и его жена Людмила, пишет URA.RU.

ВСУ — это Херсон, конечно же, понятно. Бердянск, Мелитополь и Херсон — это законные цели, на которых могут работать диверсионные группы, как в Бердянске, где сегодня были убиты заместитель мэра Олег Бойко и его жена Людмила, — рассказал Подоляк.

По его словам, артиллерия ВСУ также отрабатывала удары по Херсону.

Член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что в городе Бердянске убиты заместитель мэра по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, занимавшая должность главы избиркома по проведению референдума о присоединении к России. Он пообещал, что преступление не останется без ответа. Рогов добавил, что правоохранительные органы уже начали расследование этого преступления, которое «не останется безнаказанным».