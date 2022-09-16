В Бердянске убили заммэра по вопросам ЖКХ и его жену

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В городе Бердянске Запорожской области убиты заместитель мэра по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его супруга Людмила, занимавшая должность главы избиркома по проведению референдума о присоединении к России, сообщил в своем Telegram-канале член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Он пообещал, что преступление не останется без ответа.

Сегодня, 16 сентября, в микрорайоне Колония в Бердянске было совершено двойное убийство. У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума, — написал он.

Рогов добавил, что правоохранительные органы уже начали расследование этого преступления, которое «не останется безнаказанным».

Ранее сообщалось, что у здания администрации Бердянска прогремел взрыв, в результате которого получил тяжелое ранение комендант города Артем Бардин. Некоторое время спустя появилась информация о его смерти, но она была вскоре опровергнута. По словам Рогова, нападение является делом рук украинских диверсантов.