Коменданта Бердянска госпитализировали в тяжелом состоянии после взрыва

Фото: glava_brd/t.me

Место происшествия

Пострадавший в результате теракта комендант Бердянска Запорожской области Артем Бардин доставлен в тяжелом состоянии в больницу, сообщает в Telegram пресс-служба администрации города. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь, — сказано в сообщении.

В администрации добавили, что в результате взрыва машины Бардина повреждено три гражданских автомобиля, находившихся по соседству. В них никого не было. Детали происшествия уточняются.

6 сентября в центре Бердянска прогремел взрыв возле здания местной администрации. Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в результате инцидента был взорван автомобиль коменданта города, после чего произошла перестрелка.

В конце августа в Херсоне произошел взрыв самодельного взрывного устройства, под который попал автомобиль начальника местной дежурной части ГИБДД. В тот момент в машине находился сам полицейский и его семилетняя дочь. В результате взрыва никто не пострадал.