Комендант Бердянска скончался от полученных ранений после покушения Власти Запорожья сообщили о смерти коменданта Бердянска Бардина после покушения

Фото: Официальный канал мэрии города Бердянска

Взорванный автомобиль коменданта города Артема Бардина

Комендант Бердянска Артем Бардин, на которого было совершено ранее 6 сентября покушение, скончался от полученных ранений, сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление властей Запорожской области. Автомобиль Бардина подорвали у здания военно-гражданской администрации в центре города.

Комендант Бердянска скончался от полученных ранений, — передает агентство.

Как сообщал ранее член военно-гражданской администрации Владимир Рогов (ВГА) Запорожской области Рогов, в Бердянске в течение дня произошло два взрыва. Первый взрыв прогремел в центре города возле здания местной администрации. Рогов рассказал, что взорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина, после чего произошла перестрелка. Сам Бардин был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

Позднее стало известно и о втором взрыве, в микрорайоне Слободка на окраине города. В настоящий момент о пострадавших информации нет.