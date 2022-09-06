В Запорожье опровергли сообщение о гибели коменданта Бердянска

Фото: Официальный канал мэрии города Бердянска/Telegram

Взорванный автомобиль коменданта города Артема Бардина

Представитель Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов опроверг сообщения о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале, добавив, что врачи борются за жизнь пострадавшего.

Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Прошу молитв о выздоровлении раба божьего Артемия, — говорится в сообщении.

О гибели коменданта Бердянска ранее написало агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление ВГА. До этого Рогов сообщал, что на Бардина было совершено покушение, автомобиль коменданта подорвали у здания администрации в центре города. По мнению члена ВГА, на коменданта напала группа украинских диверсантов. Он заверил, что в настоящий момент ведется поиск нападавших.

Как сообщал ранее Рогов, в Бердянске в течение дня произошло два взрыва. Первый прогремел возле здания местной администрации. Позднее стало известно и о втором взрыве, в микрорайоне Слободка на окраине города. В настоящий момент о пострадавших информации нет.