Сладко и без вреда для фигуры: чем заменить обычный сахар на кухне и не потерять вкус любимых блюд

Сахар мы используем каждый день, даже не задумываясь, сколько его съедаем с чаем, выпечкой и десертами. А ведь избыток этого продукта давно связывают с лишним весом и проблемами со здоровьем. Хорошая новость в том, что на кухне есть простые и доступные альтернативы, которые я сама давно использую.

Врачи советуют сократить рафинированный сахар, и в этом отлично помогают натуральные заменители. Самый привычный вариант — мед. Он быстро дает энергию, содержит витамины и минералы и подходит для чая, кофе и домашних десертов. Главное — выбирать натуральный продукт без добавок и не перегревать его.

Второй помощник — стевия. Она практически не содержит калории, но при этом в разы слаще сахара. Использовать ее нужно совсем немного, иначе может появиться специфический привкус. Для тех, кто следит за фигурой и уровнем сахара в крови, это находка.

Третий вариант — кокосовый сахар. Его калорийность около 400 килокалорий на 100 граммов, как у обычного сахара, но гликемический индекс ниже. Он дает мягкий карамельный вкус и отлично подходит для выпечки и каш.

