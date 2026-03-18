18 марта 2026 в 15:15

Сладкие макароны на завтрак — быстрый десерт, который исчезает со стола за минуты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Даже самые простые блюда могут стать настоящей звездой домашнего меню. Сладкие макароны — именно такое лакомство: нежные, ароматные и с ягодной ноткой, они готовятся всего за 20 минут. Домашние просят готовить их снова и снова, ведь сочетание макарон, творога и клубники получается сытным и вкусным.

Ингредиенты:

  • макароны — 200 г
  • замороженная клубника — 150 г
  • сахар — 3 ст. л.
  • зерненый творог в сливках — 200 г
  • соль — 0,5 ч. л.
  • мята — для подачи

Приготовление

Вскипятите воду с солью, отварите макароны до готовности и откиньте на дуршлаг. Пока они варятся, разогрейте клубнику с сахаром 5 минут, разомните вилкой или блендером до пюре и немного остудите. Разложите макароны по тарелкам, сверху выложите творог и ягодную массу, украсьте мятой. Лаконично, быстро и невероятно вкусно — идеальный завтрак или легкий десерт для всей семьи.

Ранее сообщалось, что морковные котлеты по этому рецепту не только удивят мягким и ароматным вкусом, но и не ударят по кошельку.

Проверено редакцией
Читайте также
Синнабоны отдыхают: нежные булочки тают во рту — проверенный рецепт
Семья и жизнь
Синнабоны отдыхают: нежные булочки тают во рту — проверенный рецепт
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
Семья и жизнь
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
Ароматная коврижка без яиц и молока — специи и мед превращают ее в праздник на кухне
Общество
Ароматная коврижка без яиц и молока — специи и мед превращают ее в праздник на кухне
Пирожки без яиц и молока — тесто из 4 продуктов: хрустящая домашняя выпечка за 30 минут
Общество
Пирожки без яиц и молока — тесто из 4 продуктов: хрустящая домашняя выпечка за 30 минут
Рассол больше не выливаю в раковину — использую с пользой: 3 хитрых способа для кухни и дачи
Общество
Рассол больше не выливаю в раковину — использую с пользой: 3 хитрых способа для кухни и дачи
Марина Макарова
