Сладкие макароны на завтрак — быстрый десерт, который исчезает со стола за минуты

Даже самые простые блюда могут стать настоящей звездой домашнего меню. Сладкие макароны — именно такое лакомство: нежные, ароматные и с ягодной ноткой, они готовятся всего за 20 минут. Домашние просят готовить их снова и снова, ведь сочетание макарон, творога и клубники получается сытным и вкусным.

Ингредиенты:

макароны — 200 г

замороженная клубника — 150 г

сахар — 3 ст. л.

зерненый творог в сливках — 200 г

соль — 0,5 ч. л.

мята — для подачи

Приготовление

Вскипятите воду с солью, отварите макароны до готовности и откиньте на дуршлаг. Пока они варятся, разогрейте клубнику с сахаром 5 минут, разомните вилкой или блендером до пюре и немного остудите. Разложите макароны по тарелкам, сверху выложите творог и ягодную массу, украсьте мятой. Лаконично, быстро и невероятно вкусно — идеальный завтрак или легкий десерт для всей семьи.

Ранее сообщалось, что морковные котлеты по этому рецепту не только удивят мягким и ароматным вкусом, но и не ударят по кошельку.