18 марта 2026 в 13:15

Ароматная коврижка без яиц и молока — специи и мед превращают ее в праздник на кухне

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Есть рецепты, которые уже на запах завораживают, а на вкус удивляют еще сильнее. Эта коврижка именно такая: корица, имбирь, гвоздика и мед наполняют дом уютом, а плотное, влажное тесто без яиц и молока долго остается мягким. Минимум усилий — максимум удовольствия.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 250 г
  • сахар — 180 г
  • мед — 60 г
  • какао-порошок — 2 ст. л.
  • вода теплая — 300 мл
  • сухофрукты (чернослив, курага, изюм) — 150 г
  • грецкие орехи — 100 г
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • сода — 1 ч. л.
  • корица — 1 ч. л.
  • мускатный орех — 0,3 ч. л.
  • имбирь — 0,3 ч. л.
  • гвоздика — 0,3 ч. л.
  • растительное масло — 100 мл
  • соль — 0,3 ч. л.
  • сахарная пудра — 1 ст. л.

Приготовление

Сухофрукты замочите на 15–20 минут, затем обсушите и нарежьте. В миске смешайте теплую воду с медом, сахаром, солью и маслом. Отдельно просейте муку с какао, содой, разрыхлителем и специями, соедините с жидкой смесью и быстро перемешайте до однородного теста. Добавьте орехи и сухофрукты, аккуратно вмешайте лопаткой. Выложите в форму на пергамент, разровняйте и выпекайте при 180 °C около 40 минут. После остывания посыпьте сахарной пудрой — коврижка готова радовать ароматом и вкусом.

Ранее сообщалось, что по утрам хочется приготовить что-то полезное и сытное, но при этом не тратить много времени у плиты. Льняная каша — отличный вариант быстрого завтрака.

Марина Макарова
М. Макарова
