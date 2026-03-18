Пирожки без яиц и молока — тесто из 4 продуктов: хрустящая домашняя выпечка за 30 минут

Иногда хочется домашней выпечки, но в холодильнике нет ни яиц, ни молока. В таких случаях выручает простое тесто всего из четырех продуктов. Оно получается слоистым, хрустящим и отлично подходит для пирожков с любой начинкой — от капусты до сладкого варенья.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 400 г
  • вода комнатной температуры — 100 мл
  • растительное масло без запаха — 100 мл
  • соль — 0,5 ч. л.
  • начинка (капуста, картофель, повидло и др.) — по вкусу

Приготовление

В миску просейте муку, сделайте небольшое углубление и добавьте соль. Влейте воду и растительное масло, сначала перемешайте ложкой, затем вымесите руками около 7–10 минут. Тесто получится плотным — так и должно быть. Если оно крошится, добавьте ложку воды.

Накройте тесто пакетом и оставьте на 30 минут. После отдыха оно станет мягче и будет легко раскатываться. Разделите его на небольшие кусочки, каждый раскатайте в тонкий пласт. Чем тоньше тесто, тем более слоистыми и хрустящими получатся пирожки.

Выложите начинку на край, сверните трубочкой и плотно защипните края. Переложите заготовки на противень, слегка смажьте водой с маслом и выпекайте при 180 °C около 25–30 минут до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, что домашние пельмени — это всегда вкусно, но лепка может оттолкнуть. Предлагаем простой способ: ленивые пельмени, где тесто накрывает фарш целым пластом.

Проверено редакцией
Марина Макарова
