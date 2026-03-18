Капусту больше не тушу — готовлю так: румяные постные котлеты исчезают со стола за минуты

Иногда самые простые продукты способны удивить по-настоящему. Обычная белокочанная капуста легко превращается в аппетитные румяные котлеты с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Такой рецепт выручает и в пост, и в обычные дни, когда хочется приготовить что-то быстрое, вкусное и недорогое.

Ингредиенты

  • капуста белокочанная — 400 г
  • яйцо куриное — 1 шт. (или 1 ст. л. льняной муки + 3 ст. л. воды)
  • мука пшеничная или манная крупа — 2–3 ст. л.
  • укроп и петрушка — 1 пучок
  • чеснок — 2 зубчика
  • соль и чёрный перец — по вкусу
  • растительное масло — для жарки

Приготовление

Капусту нашинкуйте как можно тоньше, слегка посолите и хорошо разомните руками. Она станет мягче и даст сок — именно это сделает котлеты сочными. Мелко нарежьте зелень, чеснок пропустите через пресс и добавьте к капусте.

Вбейте яйцо, всыпьте муку или манку и перемешайте массу до однородности. Она должна быть мягкой, но держать форму. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте котлеты ложкой, слегка прижимая.

Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны, пока не появится аппетитная золотистая корочка. Подавайте горячими — так они особенно вкусные. Отлично подходят сметана, томатный соус или свежие овощи. Если заменить яйцо льняной смесью, котлеты останутся такими же сочными и подойдут даже для строгого поста.

