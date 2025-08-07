Скумбрия как из бочки! Рецепт идеального посола за 2 дня

Соленая скумбрия в банке — это нежная, тающая во рту рыба с насыщенным вкусом и приятной маслянистой текстурой. Рассказываем рецепт идеального посола, уже через 2 дня скумбрия будет как из бочки!

Для приготовления возьмите 2 свежие скумбрии, 3 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. черного перца-горошка, 3 лавровых листа, 1 л воды. Рыбу выпотрошите, удалите голову и хвост, тщательно промойте. Нарежьте тушки на порционные куски толщиной 2–3 см. В кипящую воду добавьте соль, сахар и специи, проварите 5 минут, затем остудите рассол до комнатной температуры. Плотно уложите куски скумбрии в стерильную литровую банку, залейте остывшим рассолом. Закройте капроновой крышкой и уберите в холодильник.

Через 2–3 дня рыба приобретет идеальный соленый вкус с легкой сладковатой ноткой и пряным ароматом. Мякоть становится невероятно нежной, сохраняя при этом плотную структуру. Подавайте с отварным картофелем, зеленым луком и душистым подсолнечным маслом — это настоящая классика русской кухни!

