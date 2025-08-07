Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 17:01

Скумбрия как из бочки! Рецепт идеального посола за 2 дня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соленая скумбрия в банке — это нежная, тающая во рту рыба с насыщенным вкусом и приятной маслянистой текстурой. Рассказываем рецепт идеального посола, уже через 2 дня скумбрия будет как из бочки!

Для приготовления возьмите 2 свежие скумбрии, 3 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. черного перца-горошка, 3 лавровых листа, 1 л воды. Рыбу выпотрошите, удалите голову и хвост, тщательно промойте. Нарежьте тушки на порционные куски толщиной 2–3 см. В кипящую воду добавьте соль, сахар и специи, проварите 5 минут, затем остудите рассол до комнатной температуры. Плотно уложите куски скумбрии в стерильную литровую банку, залейте остывшим рассолом. Закройте капроновой крышкой и уберите в холодильник.

Через 2–3 дня рыба приобретет идеальный соленый вкус с легкой сладковатой ноткой и пряным ароматом. Мякоть становится невероятно нежной, сохраняя при этом плотную структуру. Подавайте с отварным картофелем, зеленым луком и душистым подсолнечным маслом — это настоящая классика русской кухни!

Ранее стало известно, как заготовить рассольник в банках на зиму.

скумбрия
рецепты
соленья
рыба
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.