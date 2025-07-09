Рассольник в банках: зимняя заготовка, которая спасет обед за 5 минут

Рассольник в банках: зимняя заготовка, которая спасет обед за 5 минут

Рассольник в банках — это отличная зимняя заготовка, которая спасет ваш обед за 5 минут. А главное, с закатками у вас получится насыщенный суп с ярким вкусом перловой крупы, нежными овощами и пикантными нотками соленых огурцов.

Рецепт: отварите до полуготовности 200 г перловки (30 минут). Нарежьте кубиками 500 г соленых огурцов, 3 картофелины, 2 моркови и 1 луковицу. Обжарьте лук с морковью на растительном масле (5 минут), добавьте 2 ст. л. томатной пасты и потушите еще 3 минуты. В стерильные банки разложите слоями: перловку, картофель, обжарку и огурцы. Залейте кипящим рассолом (на 1 л воды — 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 5 горошин перца, 2 лавровых листа). Добавьте в каждую банку по 1 ст. л. огуречного рассола для кислинки. Стерилизуйте 30 минут, закатайте.

Зимой просто разведите содержимое банки кипятком, добавьте вареное мясо или колбасу — получится ароматный суп с идеальным балансом вкусов: нежная перловка, хрустящие огурчики и густая овощная основа. Такая заготовка сохраняет все витамины и экономит время!

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