Скончался вице-адмирал Сухачёв, расследовавший гибель подлодки «Курск»

https://static.news.ru/photo/c00d2940-c2b9-11eb-80db-96000091f725_660.jpg Юрий Сухачёв Фото: submarinersclub.ru

Вице-адмирал Юрий Сухачёв, который участвовал в расследовании гибели атомной подводной лодки «Курск», скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ России. Причины смерти не называются.

30 мая 2021 года на 76-м году ушёл из жизни член совета клуба вице-адмирал Юрий Александрович Сухачёв, — говорится в заявлении.

В клубе выразили соболезнования семье почившего.

Прощание с Сухачёвым состоится в среду, 2 июня. В 11:30 пройдёт отпевание в Никольском Морском соборе. Похоронят вице-адмирала на Серафимовском кладбище на участке Ветеранов ВМФ.

Сухачёв с 1996 по 1998 год был командующим флотилией стратегических подводных ракетоносцев Северного флота.

Печально знаменитая атомная подводная лодка затонула на глубине 108 метров в Баренцевом море. Трагедия произошла во время учений 12 августа 2000 года. Никто из экипажа в количестве 118 человек не спасся. По количеству погибших катастрофа стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота.

Ранее российский и советский актёр театра и кино Филимон Сергеев был найден мёртвым в своей квартире. Он не дожил до своего 80-летия больше двух месяцев.