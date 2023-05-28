Скончался писатель Владимир Ситников

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Владимир Ситников

Писатель Владимир Ситников умер на 93-м году жизни, сообщило правительство Кировской области в Telegram. Губернатор области Александр Соколов выразил соболезнование родным и близким литератора. Владимир Ситников является автором более 60 книг прозы и считается одним из ведущих очеркистов страны. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и знаком «За заслуги перед городом Кировом».

Замечательный писатель, талантливый журналист, Владимир Арсентьевич всегда ценил самое важное — человечность, доброту, помощь ближнему. Эти идеалы прослеживаются в каждой из его работ, статей, публикаций. Такие ценности вне времени, от этого были и всегда будут оставаться дороги и любимы еще многими поколениями читателей. На вопрос, как он сам себя может представить читателям, он отвечал просто — «Вятский человек», — вспомнил Соколов.

21 мая британский писатель и критик Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. На счету Эмиса 15 опубликованных романов, самыми известными из которых являются «Деньги: предсмертная записка» и «Лондонские поля». Первая книга автора вышла, когда ему было 24 года. Как отмечает Sky News, зачастую Эмис «подытоживал целые эпохи своими книгами».

В апреле писатель Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. До совершеннолетия он жил в Туркмении, свой дебютный роман «Гастарбайтер» литератор опубликовал в 2007 году. Произведение приобрело скандальную известность. «Гастарбайтер» разошелся тиражом более 100 тысяч экземпляров. За пять лет до публикации дебютной книги Багиров вместе с писателем Сергеем Минаевым основал литературный портал litprom.ru.