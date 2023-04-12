Скончался писатель Эдуард Багиров

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Эдуард Багиров

Писатель Эдуард Багиров скончался, ему было 47 лет. Информацию, которая появилась в социальных сетях, подтвердила руководитель RT Маргарита Симоньян. Она подчеркнула, что сначала не хотела разглашать сведения о смерти литератора, пока его семья пребывает в шоке от произошедшего. Однако, признала журналистка, этого уже не утаишь.

Поверить невозможно, конечно. Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь — даже слишком, как оказалось, — ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать, — написала Симоньян.

Один из источник RT утверждает, что писатель неделю провел в коме. По информации от инсайдера, у Багирова «отказали все органы».

Свой дебютный роман «Гастарбайтер» литератор опубликовал в 2007 году. Произведение приобрело скандальную известность. «Гастарбайтер» разошелся тиражом более ста тысяч экземпляров. За пять лет до публикации дебютной книги Багиров вместе с писателем Сергеем Минаевым основал литературный портал litprom.ru.

Ранее стало известно, что гитарист группы ABBA Лассе Велландер умер в возрасте 70 лет от рака. Семья Лассе опубликовал сообщение о смерти родственника в воскресенье. Пожилой мужчина болел раком, который успел метастазировать в ближайшие ткани.