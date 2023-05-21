Умер писатель Мартин Эмис Британский писатель и критик Мартин Эмис умер в возрасте 73 лет

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Британский писатель и критик Мартин Эмис скончался в возрасте 73 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на информацию супруги писателя Изабель Фонсеки.

Писатель умер от рака желудка в пятницу у себя дома во Флориде, — говорится в сообщении телеканала.

Там также отмечается, что Эмис умер от той же болезни, что и его близкий друг, известный американский публицист и литературный критик Кристофер Хитченс.

Издательство Vintage Books, с которым сотрудничал писатель, выразило соболезнования по поводу кончины писателя. Там отмечается, в частности, что Эмис повлиял на «поколение стилистов прозы».

Мартин Эмис родился в Оксфорде 25 августа 1949 года. Его отцом был писатель Кингсли Эмис, который прославился книгой «Счастливчик Джим». Известно, что в подростковом возрасте Мартин не читал ничего, кроме комиксов, пока его мачеха, писательница Элизабет Джейн Ховард не познакомила его с творчеством Джейн Остин.

На счету Эмиса 15 опубликованных романов, самыми известными из которых являются «Деньги: предсмертная записка» и «Лондонские поля». Первая книга автора вышла, когда ему было 24 года. Как отмечает Sky News, зачастую Эмис «подытоживал целые эпохи своими книгами».

Ранее сообщалось, что российский актер и режиссер Рустам Уразаев скончался 18 мая в возрасте 65 лет. За свою карьеру артист успел принять участие в десятках проектов, в том числе он известен по ролям в сериалах «Глухарь», «Знахарь», «Шакалы», «Дом под жарким солнцем» и других. Причина смерти не уточняется.

Также стало известно, что ушел из жизни заслуженный артист России, актер и телеведущий Сергей Колесников. Ему было 69 лет, причиной смерти стал инсульт. Колесников приобрел широкую известность как ведущий передачи «Фазенда», выходившей на Первом канале, с 2006 по 2012 год было снято 250 выпусков с его участием.