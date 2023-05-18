Звезда «Глухаря» умер на 66-м году жизни Актер и режиссер «Глухаря» Рустам Уразаев умер на 66-м году жизни

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Российский актер и режиссер Рустам Уразаев

Российский актер и режиссер Рустам Уразаев скончался 18 мая в возрасте 65 лет, пишет «Российская газета». За свою карьеру артист успел принять участие в десятках проектов, в том числе он известен по ролям в сериалах «Глухарь», «Знахарь», «Шакалы», «Дом под жарким солнцем» и других. Причина смерти не уточняется.

В качестве режиссера Уразаев работал над сериалами «След», «Меч», «Женские истории», «Паутина», «Пятая стража», а также «Глухарь», в котором он же сыграл одну из ролей, и другими телепроектами.

Рустам Уразаев родился 21 января 1958 года в Узбекистане. Окончил художественное училище на отделении дизайна и художественного оформления, а затем исторический факультет Ташкентского государственного университета. Был членом Союза кинематографистов России.

12 мая на 80-м году жизни скончался актер Владимир Кузнецов, известный по советским фильмам «Битва за Москву» и «Юнона и Авось». О смерти артиста в театре «Ленком» сообщили 15 мая.

Ранее, 29 апреля, ушел из жизни заслуженный артист России, актер и телеведущий Сергей Колесников. Артист скончался на 69-м году жизни, как сообщил его сын, причиной смерти стал инсульт. Колесников приобрел широкую известность как ведущий передачи «Фазенда», выходившей на Первом канале, с 2006 по 2012 год было снято 250 выпусков с его участием.