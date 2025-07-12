Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 июля 2025 в 17:17

Скоблянка по-сибирски — готовим в одной сковородке с нежным соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Скоблянка по-сибирски — это блюдо, которое согреет и насытит даже в самый холодный вечер. Нежное мясо, ароматные грибы и картофель в густом сметанном соусе создают гармоничный вкус, а готовится все в одной сковороде — быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты:

  • говядина — 500 г;
  • картофель — 3 шт.;
  • шампиньоны — 2–3 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сметана — 250 г;
  • горчица — 50 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Говядину нарежьте кубиками, обжарьте на масле до румяной корочки.
  2. Добавьте нарезанный лук и грибы, жарьте пять минут.
  3. Картофель нарежьте кубиками, добавьте к мясу, посолите и поперчите.
  4. Влейте сметану, добавьте горчицу и давленый чеснок, перемешайте.
  5. Тушите под крышкой на медленном огне 30–40 минут до готовности картофеля.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
картофель
мясо
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Скрытая агрессия»: в ГД отреагировали на предложение Макрона по Украине
Белла Хадид удивила фанатов неожиданным снимком
Российская звезда стала игроком белорусского футбольного клуба
Трамп заставил американских инвесторов забыть о восстановлении Украины
Военкор показал эффектный прилет «Герани» по цели в Луцке
Сбивший пешеходов в Москве студент объяснил причину бегства с места ДТП
В Израиле озвучили цель удара ВВС страны по Южному Ливану
Стало известно, от каких комплексов страдает Зеленский
Стало известно, зачем самолет Ан-124 пролетал над Киевом
Над российским регионом за час сбили два дрона ВСУ
В Москве впервые за 120 лет побит рекорд температуры
«Поверьте мне»: Зеленский выступил с заявлением о своем президентстве
Студеный ветер и холод до +10? Погода в Москве в начале августа: чего ждать
ЧП с судном на Волге обернулось трагедией
Девушка Дурова рассказала, как привлечь внимание миллиардера
Названа причина затопления забитого людьми катера под Самарой
Полицейский пострадал от атаки дронов ВСУ в приграничье
Бородина призналась, от кого хочет родить ребенка
Определился победитель Суперфинала КХЛ по хоккею 3x3
Стало известно, к чему Путин призывает Иран по ядерной сделке с США
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.