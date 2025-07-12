Скоблянка по-сибирски — готовим в одной сковородке с нежным соусом

Скоблянка по-сибирски — готовим в одной сковородке с нежным соусом

Скоблянка по-сибирски — это блюдо, которое согреет и насытит даже в самый холодный вечер. Нежное мясо, ароматные грибы и картофель в густом сметанном соусе создают гармоничный вкус, а готовится все в одной сковороде — быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты:

говядина — 500 г;

картофель — 3 шт.;

шампиньоны — 2–3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

сметана — 250 г;

горчица — 50 г;

чеснок — 3 зубчика;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Говядину нарежьте кубиками, обжарьте на масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и грибы, жарьте пять минут. Картофель нарежьте кубиками, добавьте к мясу, посолите и поперчите. Влейте сметану, добавьте горчицу и давленый чеснок, перемешайте. Тушите под крышкой на медленном огне 30–40 минут до готовности картофеля.

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