Картошечка с грибами как в деревне — нажористое блюдо для идеального ужина

Картошечка с грибами как в деревне — нажористое блюдо для идеального ужина

Ароматная картошка с грибами и томатами — простое и сытное блюдо, которое напомнит вкус деревенской кухни. Готовится быстро из доступных ингредиентов, а получается невероятно вкусным и аппетитным.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

острый перец — по вкусу;

оливковое масло — 2 ст. л;

шампиньоны — 300 г;

помидоры — 4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соль морская — по вкусу.

Приготовление:

Картофель очистить, нарезать, посолить, добавить острый перец и перемешать. Обжарить на разогретой сковороде с оливковым маслом до полуготовности. Переложить картофель в огнеупорную форму. На той же сковороде обжарить лук, чеснок и грибы. Добавить разрезанные пополам помидоры, посолить и поперчить. Когда овощи дадут сок, выложить их к картофелю и запекать в духовке 20 минут.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.