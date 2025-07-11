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11 июля 2025 в 17:18

Картошечка с грибами как в деревне — нажористое блюдо для идеального ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматная картошка с грибами и томатами — простое и сытное блюдо, которое напомнит вкус деревенской кухни. Готовится быстро из доступных ингредиентов, а получается невероятно вкусным и аппетитным.

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;
  • острый перец — по вкусу;
  • оливковое масло — 2 ст. л;
  • шампиньоны — 300 г;
  • помидоры — 4 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль морская — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель очистить, нарезать, посолить, добавить острый перец и перемешать.
  2. Обжарить на разогретой сковороде с оливковым маслом до полуготовности.
  3. Переложить картофель в огнеупорную форму.
  4. На той же сковороде обжарить лук, чеснок и грибы. Добавить разрезанные пополам помидоры, посолить и поперчить.
  5. Когда овощи дадут сок, выложить их к картофелю и запекать в духовке 20 минут.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
картофель
грибы
томаты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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