Картошечка с грибами как в деревне — нажористое блюдо для идеального ужина

Ароматная картошка с грибами и томатами — простое и сытное блюдо, которое напомнит вкус деревенской кухни. Готовится быстро из доступных ингредиентов, а получается невероятно вкусным и аппетитным.
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- острый перец — по вкусу;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- шампиньоны — 300 г;
- помидоры — 4 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль морская — по вкусу.
Приготовление:
- Картофель очистить, нарезать, посолить, добавить острый перец и перемешать.
- Обжарить на разогретой сковороде с оливковым маслом до полуготовности.
- Переложить картофель в огнеупорную форму.
- На той же сковороде обжарить лук, чеснок и грибы. Добавить разрезанные пополам помидоры, посолить и поперчить.
- Когда овощи дадут сок, выложить их к картофелю и запекать в духовке 20 минут.
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