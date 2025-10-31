Скандинавский картофельный торт: простое горячее блюдо с фаршем на ужин — вкусно и необычно

Когда хочется сытного и вкусного ужина без лишних хлопот, картофельный торт с фаршем становится идеальным решением. Это блюдо сочетает в себе нежность картофельной запеканки и насыщенность мясной начинки, создавая гармоничный вкус, который понравится всей семье. Такой торт выглядит аппетитно и празднично, хотя готовится из простых и доступных ингредиентов. Он хорош тем, что его можно приготовить заранее и просто разогреть перед подачей, что особенно удобно в будние дни. Картофельный торт с фаршем — это универсальное блюдо, которое подойдет и для повседневного ужина, и для приема гостей.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 2 луковицы, 2 яйца, 100 мл молока, 100 г твердого сыра, 3 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло. Картофель отварите в мундире, очистите и нарежьте тонкими кружками. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, добавьте фарш и готовьте 10 минут, посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину картофеля, распределите фарш, накройте оставшимся картофелем. Смешайте яйца со сметаной и молоком, залейте торт. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 30–35 минут при 190 °C до румяной корочки. Дайте настояться 10 минут перед подачей.

