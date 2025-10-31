Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В поисках новых вариаций любимых блюд мы часто возвращаемся к классике, чтобы открыть их заново. Картофельные зразы — это не просто сытный гарнир, а целое поле для кулинарных экспериментов. Особенно нежными и ароматными получаются зразы с начинкой из рубленого вареного яйца и свежего зеленого лука. Это сочетание напоминает весенний салат в картофельной обертке — просто, привычно, но в новом исполнении. Такие зразы прекрасно подходят как для будничного ужина, так и для праздничного стола. Они хороши и сами по себе, и со сметаной или любым другим вашим любимым соусом.

Для приготовления вам понадобится один килограмм картофеля, одно сырое яйцо для связки, три столовых ложки муки, соль и перец по вкусу. Для начинки подготовьте четыре вареных яйца, пучок зеленого лука и немного сливочного масла. Картофель отварите до готовности, слейте воду и разомните в пюре. Дайте ему немного остыть, затем добавьте сырое яйцо, муку, соль и перец. Тщательно вымесите картофельное тесто. Для начинки мелко порубите вареные яйца и зеленый лук, добавьте немного размягченного сливочного масла и перемешайте. Разделите картофельную массу на небольшие порции. Каждую расплющите в лепешку, в центр выложите ложку начинки и аккуратно защипните края, придавая зразам овальную или круглую форму. Обжарьте зразы на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячими.

