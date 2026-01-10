Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 15:40

Крабовый картофель стал звездой стола: простой и бюджетный рецепт, который оценили все

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Крабовый картофель я однажды подала гостям на горячее — и он произвёл настоящий фурор. Нежная картошка, сливочно-сырный соус и неожиданный акцент из крабовых палочек сделали блюдо по-настоящему праздничным. Теперь готовлю его не только к застольям, но и на обычные ужины — просят снова и снова.

Ингредиенты: картофель — 8–9 шт., сливочное масло — 100 г, сметана — 2 ст. л., твёрдый сыр (тёртый) — 70 г, крабовые палочки — 200 г, чеснок — 4–5 зубчиков, чёрный молотый перец — по вкусу, соль — по вкусу, петрушка — 4–5 веточек (или сушёная — по вкусу).

Приготовление: картофель очистите, вымойте и отварите до готовности, затем слегка остудите. Пока картошка варится, приготовьте соус: сливочное масло растопите до мягкости, добавьте сметану, тёртый сыр, чеснок, пропущенный через пресс, соль, перец и мелко нарезанную петрушку. Крабовые палочки нарежьте мелким кубиком и аккуратно вмешайте в соус. Отварной картофель разрежьте пополам и выложите на противень, застеленный пергаментом. Слегка посолите и поперчите, сверху чайной ложкой распределите сливочно-крабовый соус.

Запекайте в разогретой до 180–200 °C духовке до румяных золотистых краёв. Подавайте горячим — блюдо получается простое, доступное и настолько вкусное, что добавку попросят обязательно.

Ранее мы делились рецептом капустников. Самые простые продукты, но семья всегда просит добавку.

Проверено редакцией
Читайте также
Картофель по-белорусски в горшочках: необычное горячее из обычных продуктов
Общество
Картофель по-белорусски в горшочках: необычное горячее из обычных продуктов
Купила банку консервированного нута — получилась суперзапеканка: картофель по-индийски без лишних хлопот
Общество
Купила банку консервированного нута — получилась суперзапеканка: картофель по-индийски без лишних хлопот
Салат «Нежность» с крабовыми палочками — легкий, сочный и тает во рту
Общество
Салат «Нежность» с крабовыми палочками — легкий, сочный и тает во рту
Крабовый салат «Свежесть» смешивается за 5 минут: варить ничего не нужно, а получается очень вкусно
Общество
Крабовый салат «Свежесть» смешивается за 5 минут: варить ничего не нужно, а получается очень вкусно
Быстрый рулет из одного большого коржа: пеку без мороки и заворачиваю крем за 15 минут
Общество
Быстрый рулет из одного большого коржа: пеку без мороки и заворачиваю крем за 15 минут
картошка
крабовые палочки
простой рецепт
картофель
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Шерегеше туристов массово сразил ротавирус после посещения бара
Гренландия обратилась к Трампу с одним требованием
Наследник свергнутого иранского шаха бросил вызов Тегерану
Удар российского «Орешника» лишил НАТО иллюзий об однополярном мире
Спронг поменял ЦСКА на «Автомобилист»
Пролив Дарданеллы временно заблокирован
В Махачкале закрыли небо
В ГД ответили на обвинения Кулебы в якобы атаке РФ на суда в Черном море
Известный турецкий актер попался с наркотиками
Дочь Пескова рассказала, как прошло ее 28-летие
Ученые придумали способ омоложения яйцеклеток
Печенье готово за 20 минут! Готовим кош-теле: быстрый хворост по-татарски
Ученые объяснили, стоит ли бояться светящихся из-за имплантов грудей
Опять мы виноваты. Трамп объяснил Россией притязания на Гренландию: детали
ВСУ нанесли новый удар под Волгоградом: что известно о пожаре на нефтебазе
«Tinder — охотничье угодье»: жертвы маньяка подали в суд на приложение
Обладатель «Эмми» попал в скандал с сексуальным насилием над ребенком
В Ростовской области два хутора остались без электричества из-за атаки ВСУ
Под филиппинской лавиной из мусора нашли признаки жизни
Ученые разгадали секрет вечно пьяных людей
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.