Крабовый картофель стал звездой стола: простой и бюджетный рецепт, который оценили все

Крабовый картофель я однажды подала гостям на горячее — и он произвёл настоящий фурор. Нежная картошка, сливочно-сырный соус и неожиданный акцент из крабовых палочек сделали блюдо по-настоящему праздничным. Теперь готовлю его не только к застольям, но и на обычные ужины — просят снова и снова.

Ингредиенты: картофель — 8–9 шт., сливочное масло — 100 г, сметана — 2 ст. л., твёрдый сыр (тёртый) — 70 г, крабовые палочки — 200 г, чеснок — 4–5 зубчиков, чёрный молотый перец — по вкусу, соль — по вкусу, петрушка — 4–5 веточек (или сушёная — по вкусу).

Приготовление: картофель очистите, вымойте и отварите до готовности, затем слегка остудите. Пока картошка варится, приготовьте соус: сливочное масло растопите до мягкости, добавьте сметану, тёртый сыр, чеснок, пропущенный через пресс, соль, перец и мелко нарезанную петрушку. Крабовые палочки нарежьте мелким кубиком и аккуратно вмешайте в соус. Отварной картофель разрежьте пополам и выложите на противень, застеленный пергаментом. Слегка посолите и поперчите, сверху чайной ложкой распределите сливочно-крабовый соус.

Запекайте в разогретой до 180–200 °C духовке до румяных золотистых краёв. Подавайте горячим — блюдо получается простое, доступное и настолько вкусное, что добавку попросят обязательно.

