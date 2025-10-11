Скандинавская диета против преждевременной смерти: как питание продлевает жизнь и спасает планету

Орхусский университет обнародовал результаты масштабного исследования влияния питания на продолжительность жизни. Ученые десятилетиями наблюдали за здоровьем более 76 000 шведов среднего возраста и выяснили: соблюдение скандинавских принципов питания снижает риск преждевременной смерти на 23%.

Суть диеты заключается в балансе и разумных ограничениях: меньше красного мяса и сахара, больше цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и нежирных молочных изделий. Такой подход не только продлевает жизнь, но и снижает риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что результаты не зависят от дохода или уровня образования. Более того, скандинавская диета экологична, ведь она уменьшает углеродный след производства продуктов питания.

