11 октября 2025 в 10:48

Скандинавская диета против преждевременной смерти: как питание продлевает жизнь и спасает планету

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Орхусский университет обнародовал результаты масштабного исследования влияния питания на продолжительность жизни. Ученые десятилетиями наблюдали за здоровьем более 76 000 шведов среднего возраста и выяснили: соблюдение скандинавских принципов питания снижает риск преждевременной смерти на 23%.

Суть диеты заключается в балансе и разумных ограничениях: меньше красного мяса и сахара, больше цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и нежирных молочных изделий. Такой подход не только продлевает жизнь, но и снижает риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что результаты не зависят от дохода или уровня образования. Более того, скандинавская диета экологична, ведь она уменьшает углеродный след производства продуктов питания.

Ранее сообщалось, что банан давно перестал быть просто перекусом на бегу. Этот желтый плод вызывает споры среди диетологов — сколько его можно есть без вреда для здоровья.

питание
здоровье
долголетие
исследования
Валерия Мартынович
В. Мартынович
